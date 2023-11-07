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Giriş Tarihi: 7.11.2023 16:28 Son Güncelleme: 7.11.2023 16:29

SON DAKİKA: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından emekli maaşı ile ilgili açıklama

Son dakika haberi...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından emekli maaşı ile ilgili açıklama geldi. Bakanlık, emeklilerin aylık ödeme tarihlerinin değişmediğini bildirdi.

AA
SON DAKİKA: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından emekli maaşı ile ilgili açıklama

Son dakika haberleri...Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "emeklilerin maaş tarihlerinin değiştiği" yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzdan emekli aylığı almakta olan vatandaşlarımız daha önceki aylarda olduğu gibi yine aynı günlerde aylıklarını almaya devam edecektir. Bu itibarla haber başlığında yer alan maaş günlerinin değiştiği ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır."

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SON DAKİKA: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından emekli maaşı ile ilgili açıklama
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