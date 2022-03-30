Çanakkale 1915 Köprüsü’nü yapan müteahhit Başar Arıoğlu sabah.com.tr’ye konuştu: CHP’li aile olmamız ihale almamıza hiçbir zaman engel olmadı

Türkiye'de Marmaray, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi dev eserlere son olarak Çanakkale 1915 Köprüsü eklendi. Dünyanın en uzun köprüsü olan Çanakkale 1915 Köprüsü 18 Mart'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı tören ile açıldı. CHP ve muhalefet partileri daha önce Marmaray, Avrasya Tüneli, YSS, Osmangazi projelerinde olduğu gibi Çanakkale 1915 Köprüsü'nde de ihaleyi alan firmaları hedef aldı. İhalelerin belli bir müteahhit grubuna sipariş şekilde verildiği iddiaları ise CHP eski milletvekili Ersin Arıoğlu'nun firmasının ihaleyi kazananlar arasında yer alması ile çöktü. Yapı Merkezi İnşaat, Avrasya Tüneli'nin ardından Çanakkale 1915 Köprüsü'nde de en iyi teklifi veren firma olarak ihaleyi kazandı. CHP eski milletvekili Ersin Arıoğlu'nun oğlu ve Yapı Merkezi İnşaat şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı olan Başar Arıoğlu sabah.com.tr'ye konuştu. Arıoğlu, "CHP'li bir aile olmamız ihale almamıza hiçbir zaman engel olmadı. Biz çok zor bir projeye çok iyi hazırlandık. En iyi teklifi ve en kısa süreyi verdiğimiz için biz kazandık." dedi. Arıoğlu, devletin kasasından para çıkmadan yap-işlet-devret ile dev bir eseri ülkeye kazandırmasına vurgu yaptı, "Bugün olsa bu ihaleye bu şartlarda girmeyiz. Çanakkale 1915 Köprüsü bugün yapılsa en az yüzde 25 daha fazlaya mal olurdu. Devlet o gün yaptığı anlaşma ile bugün yüzde 25 karlı çıktı. Biz ucunu başına zor getirdik." dedi.
"ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İHALESİ ÇOK REKABETÇİ VE ŞEFFAFTI! EN İYİ TEKLİFLE BİZ KAZANDIK"
Dünyanın en nadide eserlerinden biri olan Çanakkale 1915 Köprüsü'nün ihale sürecini anlatan Başar Arıoğlu şu ifadeleri kullandı:
Biz çok zor bir projeye çok iyi hazırlandık. Teknik konuları çözme yeterliliğine sahip olduğumuz gördük. İhale şartlarını yerine getirdik. Tasarım yaptık, sonra maliyeti hesaplayarak bir teklif verdik. En düşük teklifi biz verdik. Bunun yanı sıra en kısa süreyi de biz sunduk. Bunun sonucunda çok rekabetçi bir ihaleyi kazandık. Çok şeffaf bir ihaleydi.
(Başar Arıoğlu - Yapı Merkezi İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı)
"İHALE DÖKÜMANI HERKESE AÇIK, BAKILABİLİR, TEKLİF VERİLEBİLİR"
İhalenin herkese açık olduğunu bir kez daha vurgulayan Arıoğlu, Şartları yerine getiren herkes ihaleye katılabilir. Bu arada ihale dökümanı da herkese açık. Bunu eleştirmek kolay. Ama ihale dökümanı herkese açık, bakabilirsiniz, teklif de verebilirsiniz." dedi.
"DAHA ÖNCE AVRASYA TÜNELİ'NİN İHALESİNİ DE KAZANDIK, O DA REKABETÇİ BİR İHALEYDİ"
Arıoğlu, muhalefetin hedef tahtasındaki bir başka proje olan Avrasya Tüneli'ni de kendilerinin yaptığını, o ihale sürecinin de yine şeffaf ve rekabet içinde gerçekleştiğini söyledi.
Arıoğlu, "Biz daha önce Avrasya Tüneli ihalesini kazandık. Çok daha zor bir projeydi. Orada da çok iyi hazırlandık. Çok rekabetçi, şeffaf bir ihale süreci vardı. Sonuçta yine en iyi teklifi verdik ve biz kazandık. Marmaray'da da hazırlandık. Şartları yerine getirdik. İhaleye girdik, verebildiğimiz en iyi teklifi verdik ama ikinci olduk. Kaybettik ama ihale yine rekabeti ve açıktı." diye konuştu.
"CHP'Lİ BİR AİLE OLMAMIZ İHALE ALMAMIZA ENGEL OLMADI"
CHP 22.dönem milletvekili Ersin Arıoğlu'nun firması Yapı Merkezi İnşaat, teknolojik kapasitesi yüksek birçok projeye katıldı. Projelerin bir kısmını kazanan firma, birçoğunda da en yakın teklifi veren firma oldu. İhaleler konusunda hayli tecrübeli olan Ersin Arıoğlu'nun oğlu Başar Arıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bakın her ihalede durum farklıdır. Şartlar da farklıdır. Ben girdiğim büyük ihalelerde bir sorun görmedim. İyi hazırlandık, kazanabildiğimizi de kazandık. CHP'li bir aile olmamız ihale almamıza hiçbir zaman engel olmadı.
"AVRUPA'DAKİ EN ALAKASIZ PROJELERLE KARŞILAŞTIRIYORLAR"
Arıoğlu, Çanakkale 1915 Köprüsü için belirlenen geçiş ücreti için teknik bir konu vurgusu yaptı. Verilerle durumun açıklanması gerektiğini de ifade eden Arıoğlu şu ifadeleri kullandı:
Çok derin bir konu. Bu devletin karar vermesi gereken bir şey. Eski otoyollar var, oradaki geçiş ücretler var. Bir de yeni yapılan otoyollar var. Bunların geçiş ücretleri var. Aradaki fark eleştiri konusu oluyor. Bizim otoyollarımız Avrupa ile kıyaslarsanız pahalı değil, ucuz. Gidiyorlar, Avrupa'daki en alakasız örneği buluyorlar, geliyorlar. Doğru projelerle karşılaştırmak lazım.
"İHALE DOĞRU YAPILDI MI, REKABETÇİ MİYDİ, YETERLİ KATILIM OLDU MU? ÖNEMLİ OLAN BUDUR"
Çanakkale 1915 Köprüsü'nün, kendinden bir önceki en uzun köprü ile karşılaştırılması gerektiğini söyleyen Arıoğlu, başlı başına bunun bile yeterli olmayacağını ifade etti. Arıoğlu, devlet desteğinin olup olmamasının da etkili olduğunu söyledi.
Arıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
Dünyanın en uzun köprüsü oldu. Bundan önceki en uzun köprü Japonya'da. Ama Japonya'da devlet destekliyor mu, desteklemiyor mu? Bunlara bakmak lazım. Önemli olan ihale doğru yapıldı mı, rekabet gerçekleşti mi, yeterli katılım oldu mu, rekabete engel bir durum var mıydı?
"ÇANAKKALE'DE ÇOK KAZANMADIK, UCUNU BAŞINA ZOR GETİRDİK"
Arıoğlu, Herkes aynı şartlara teklif verdi." diyerek şeffaf ihale vurgusunu yinelerken sözlerine şöyle devam etti:
Bu ihale dökümanında zaten yer alıyor. Siz sürenizi yazıyor imzalıyorsunuz. Herkes aynı şarta imza atıyor. Kar etmek ayıp değil ki. Kar etmeyen şirket batar zaten. Bu ekonominin gereğidir. Çanakkale'de çok kazandık diyemem. Çok kazanmıyoruz. Çok rekabet ile aldık. Zar zor ucunu başına getirdik.
"BUGÜN YAPILSA EN AZ YÜZDE 25 FAZLASINA MAL OLUR"
Mevcut koşullarda hiçbir firmanın, o gün anlaşılan şartlarda bu ihaleye girmeyeceğini düşündüğünü aktaran Arıoğlu, pandemi ile inşaat maliyetlerinin çok arttığını, devletin karlı çıktığını söyledi.
Arıoğlu, "Bugün olsa biz bu teklifi vermezdik. Bugün yaptırılsa dünyadaki malzeme fiyatlarının artışından dolayı en az yüzde 25 daha fazlaya mal olur. Devlet sözleşmeyi o gün imzaladığı için yüzde 25 karlı çıktı. Biz o süreci yönetmeye çalıştık. Dünya çapında çelik fiyatları tavan yaptı. Biz aldığımızda bu fahiş fiyatlar yoktu. Bana bugün lazım ise 6 ay sonra verebilecek firma ucuz da verse alamam ki. Çelik almaya gittiğinizde kaça alacağınız belli değil. Bazen tahminler olumlu çıkıyor, bazen olumsuz çıkıyor." dedi.
(YAPI MERKEZİ İNŞAAT'IN SAHİBİ 22.DÖNEM CHP MİLLETVEKİLİ ERSİN ARIOĞLU)
"DÜNYA ÇAPINDA AYAKTA ALKIŞLANAN BİR İŞ YAPIYORUZ ÜLKEMİZDE BÜYÜK ELEŞTİRİLERE MARUZ KALIYORUZ"
Eski bir CHP'li vekil olan babasının bugün muhalefet tarafından yapılan yorum ve muamele karşısında çok üzüldüğünü ifade eden Başar Arıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
Babam çok üzülüyor. Şirketimizin geleceğini bu işe bağlıyoruz, kendi sermayemizi yatırıyoruz, dünya kadar da borçlanıyoruz, dünya çapında bir iş yapıyoruz, dünyada her yerde ayakta alkışlanmamıza rağmen Türkiye'de büyük eleştirilere maruz kalıyoruz. Ve sanki fahiş bir şekilde zenginleşiyormuşuz gibi bir yafta da yapıştırılıyor. Yanlış olan bu zaten. Zar zor ucunu başına getirdik.
"DEVLET KASASINDAN BİR ÖDEME YAPMADAN DEV BİR ESERİ ÜLKEYE KAZANDIRDI"
Garanti geçiş ücreti eleştirilerine de yanıt veren Arıoğlu, bu uygulamanın ihjaleye katılımı sağlamak için gerekli olduğunu, aksi halde firmaların ihaleye ilgisinin düşük olacağını söyledi. Arıoğlu, garanti geçiş ücreti ile ilgili eleştirileri şöyle değerlendirdi:
Garanti geçiş miktarı projeyi yapılabilir kılmak için verilmiştir. Devlet kasasından bir ödeme yapmadan bu dev eserleri ülke ekonomisine kazandırmak istiyor. Bir geçiş garantisi veriyor, onu belirledikten sonra yarışmaya açıyor. Burada avantajlı ya da dezavantajlı olan yok. Bunu yapabileceğinizi ispat etmeniz gerekiyor. Biz birinci çıktık ihaleden. Çok sıkı bir ihaleydi. Osmangazi Köprüsü'nü yapan Japon firma ikinci oldu. Çinli firma üçüncü oldu. En düşük fiyatı ve en kısa süreyi biz verdiğimiz için ihaleyi biz aldık.
"SADECE TASARIMI 4-5 MİLYON DOLAR TUTTU"
Yapı Merkezi ve Limak olarak biz böyle bir köprü yapmamıştık. Daha önce tecrübesi olan bir Koreli firma aldık. Koreli bir firma ile Avrasya Tüneli'nde de çalışmıştık. Önce onlarla birlikte tasarım yaptık. İhale hazırlığında bu işin tasarımı 4-5 milyon dolar tuttu.
"İNSAN KAYNAĞI VE REFERANS KAZANIMI DA SAĞLANDI"
Bir başka perspektiften de değerlendirme yapan Arıoğlu, bu yapılan dev eserlerin mühendislerin gelişimi ve dünyaya açılmaları için büyüf fırsatlar yarattığına vurgu yaptı. Türk firmaların dünyada büyük referanslara da ulaştığını söyleyen Arıoğlu, "Eleştiriler bizi üzüyor ama bu politika ne diyeceksin. Yapıyorlar işte. Bu projede çok Türk arkadaş, mühendis yetişti. Bu arkadaşların bir kısmı bizde devam edecektir. Ama büyük kısmı dünyaya dağılacak. Bu da bir kazanım Türkiye için. Avrasya Tüneli'nde yetiştirdiğimiz arkadaşlar Dubai'de, Doha'da şirketlere gittiler. Orada tecrübelerini aktarıyorlar. İnsan kaynağı kazandırıyoruz. Müteahhitlik şirketine bir referans kazandırıyoruz. Artık Norveç'te bir teklif verebiliriz. Artık asma köprülere de teklif verebiliriz. Artık dünyanın herhangi bir asma köprüsüne talip olabiliriz. Bu da bir kazanımdır ülkemiz için." dedi.
"DÜNYANIN EN İYİ PROJESİ ÖDÜLÜNÜ YÜZDE 99.9 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ ALACAK"
Arıoğlu, Çanakkale 1915 Köprüsü'nün nadide bir proje olduğunu, dünyanın en iyi projesi ödülünü bir kez daha Türkiye'ye getireceğini belirtti. Arıoğlu şöyle konuştu:
Dünyanın en iyi mimarilerinin ödüllendirildiği The Best Project Management Software'e katılacağız. Köprünün kedi yolu ve Seyit Onbaşı top mermilerinin eklenmesi ile ilgili ufak çalışmaları var. Bunların da eylül gibi tamamlanmasını öngörüyoruz. Bundan sonra bu projeye başvuracağız. Daha önce Avrasya Tüneli projesi ile kazanmıştık. Bazı Türk firmalar da yaptıkları mimariler ile bu ödülü kazandı. Şunu çok net söylüyorum, Çanakkale 1915 Köprüsü ile biz bu ödülü yüzde 99.9 kazanacağız.