Çanakkale 1915 Köprüsü’nü yapan müteahhit Başar Arıoğlu sabah.com.tr’ye konuştu: CHP’li aile olmamız ihale almamıza hiçbir zaman engel olmadı

Türkiye'de Marmaray, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi dev eserlere son olarak Çanakkale 1915 Köprüsü eklendi. Dünyanın en uzun köprüsü olan Çanakkale 1915 Köprüsü 18 Mart'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı tören ile açıldı. CHP ve muhalefet partileri daha önce Marmaray, Avrasya Tüneli, YSS, Osmangazi projelerinde olduğu gibi Çanakkale 1915 Köprüsü'nde de ihaleyi alan firmaları hedef aldı. İhalelerin belli bir müteahhit grubuna sipariş şekilde verildiği iddiaları ise CHP eski milletvekili Ersin Arıoğlu'nun firmasının ihaleyi kazananlar arasında yer alması ile çöktü. Yapı Merkezi İnşaat, Avrasya Tüneli'nin ardından Çanakkale 1915 Köprüsü'nde de en iyi teklifi veren firma olarak ihaleyi kazandı. CHP eski milletvekili Ersin Arıoğlu'nun oğlu ve Yapı Merkezi İnşaat şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı olan Başar Arıoğlu sabah.com.tr'ye konuştu. Arıoğlu, "CHP'li bir aile olmamız ihale almamıza hiçbir zaman engel olmadı. Biz çok zor bir projeye çok iyi hazırlandık. En iyi teklifi ve en kısa süreyi verdiğimiz için biz kazandık." dedi. Arıoğlu, devletin kasasından para çıkmadan yap-işlet-devret ile dev bir eseri ülkeye kazandırmasına vurgu yaptı, "Bugün olsa bu ihaleye bu şartlarda girmeyiz. Çanakkale 1915 Köprüsü bugün yapılsa en az yüzde 25 daha fazlaya mal olurdu. Devlet o gün yaptığı anlaşma ile bugün yüzde 25 karlı çıktı. Biz ucunu başına zor getirdik." dedi.

"ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İHALESİ ÇOK REKABETÇİ VE ŞEFFAFTI! EN İYİ TEKLİFLE BİZ KAZANDIK"

Dünyanın en nadide eserlerinden biri olan Çanakkale 1915 Köprüsü'nün ihale sürecini anlatan Başar Arıoğlu şu ifadeleri kullandı:

Biz çok zor bir projeye çok iyi hazırlandık. Teknik konuları çözme yeterliliğine sahip olduğumuz gördük. İhale şartlarını yerine getirdik. Tasarım yaptık, sonra maliyeti hesaplayarak bir teklif verdik. En düşük teklifi biz verdik. Bunun yanı sıra en kısa süreyi de biz sunduk. Bunun sonucunda çok rekabetçi bir ihaleyi kazandık. Çok şeffaf bir ihaleydi.