Türkiye’nin enerjideki ’Kızılelma’sı: Cevher değil mücevher satacağız

BERAT ALBAYRAK TEMELİNİ ATMIŞTI

Türkiye'nin ilk bor karbür tesisinin temellerini bakanlığı döneminde Berat Albayrak atmıştı. O dönemde enerjide bağımsızlık için birden çok cephede mücadele veren ve bugün hem doğal gaz, hem petrol hem de bor alanında alınan sonuçların mimarı olan Albayrak, çalışmaların devam ettirilmesi ile bugün yaşanacak olanları da "Burası Çok Önemli" isimli kitabında tek tek anlatmıştı.