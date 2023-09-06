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Giriş Tarihi: 6.9.2023

Çin krizi piyasaları sallıyor

BARIŞ ERGİN BARIŞ ERGİN
Çin krizi piyasaları sallıyor
Son iki haftadır küresel piyasaların ve kripto para borsaların gözü kulağı Çin'de. Bitcoin'deki yüzde 10'ları aşan sert düşüşler, Çin ekonomisinin kötü gidişi ve özellikle emlak sektöründeki firmaların tetiklediği bir krizle izah ediliyor. Bitcoin'in yüzde 11'lik düşüşü dışında diğer kripto para birimleri de sert düşüşler yaşadı. Çin'de konuşulan bir finansal krizin dünyayı nasıl sarsacağı merak konusu. Ülkede son dönemde birçok yapısal sorun kendini hissettirirken emlak sektöründe yaşanan iflaslar üzerine ekonominin zayıflaması herkesi şok etti.

EMLAK SEKTÖRÜ ZORDA
Özellikle finansman tarafındaki sorunlar emlak sektörünün sadece ülke gündeminde değil küresel piyasaların gündeminde de ön sıralara çıkmasına neden oluyor. 30 yıldır serbestleşen konut piyasasında yükselen fiyatlar dolayısıyla aşırı hızla artan gayrimenkul şirketleri birer birer duvara tosluyor. Üstelik bu kez geçtiğimiz aylarda iflas başvurusunda bulunan Çinli Evergrande'den çok daha büyük bir firma krizin merkezinde. Evergrande'nin dört katı büyüklüğündeki Country Garden adlı Çinli firma, sadece yatırımcıları değil daha geniş anlamda ekonomiyi tehdit ediyor. Pekin de bu süreci daha yumuşak olarak atlatmak için bir dizi önlem alıyor. Çin'deki ekonomik yavaşlama ve yatırımlarındaki düşüşe karşı özel sektör işletmelerini desteklemek üzere planlama organına bağlı bir kamu bürosu kurulacağı bildirildi.

ÖNLEMLER GELDİ
Ülkenin ana ekonomik planlanma organı Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'ndan (NDRC) yapılan açıklamaya göre, büronun görevi, 'özel sektörü desteklemeye yönelik politikaların koordinasyonu ve uygulanmasını teşvik etmek' olacak. NDRC, yerel yönetimlerce yürütülen toplam 513 milyar dolar tutarında 3 bin 500 projeyi özel yatırımcılara açmış, özel sektörün geliştirdiği 715 yatırım projesini kredi için kamu bankalarına önermişti.
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Çin krizi piyasaları sallıyor
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