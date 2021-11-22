Çip krizi TOGG’a yarayacak

Otomotiv sektörünü vuran küresel çip krizi, hızla elektronik sektörüne yayılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle çipe artan talep ve çip arzının beklenmedik talebi karşılamakta yetersiz kalması nedeniyle uluslararası ölçekte kriz yaşanıyor. Pandemide teknolojik ürünlerin kullanımının artmasının tetiklediği sorunla boğuşan ülkeler, çip krizini en kısa sürede aşmak için çalışıyor.
Çip tedariki sorunu nedeniyle Türkiye'de de otomotiv sektöründe üretim aksıyor. Ancak yaşanan sancılı süreç, Türkiye'de yerli ve milli çip üretimi çalışmalarını hızlandırdı. TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'nde(BİLGEM) yürütülen "Çakıl Milli İşlemci Projesi"yle yerli ve milli bir işlemci geliştiriliyor. Lisans ve satış hakları Türkiye'ye ait olacak Çakıl'ın prototip üretimi tamam. Çakıl ilk önce ASELSAN ürünlerinde kullanılacak.
Türkiye'nin ilk yerli ve milli işlemcisi Çakıl'ı geçen gün simülatörde test eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ürünün seri üretimini ASELSAN'ın gerçekleştirip bundan sonra Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacağını ve bununla ilgili önemli bir ihracat potansiyeli olduğunu söyledi. Yine geçen yıl Türkiye'yle Malezya arasında imzalanan işbirliği anlaşması da şirketlerde yerli çip üretimi çalışmalarını destekleyecek.
YAZILIM DÜNYAYI YİYORSA ÇİPLER DİŞLERDİR
Küresel çip krizinin büyüdüğüne işaret eden ve CNBC'den Kif Leswing'in "Yazılım dünyayı yiyorsa, çipler dişlerdir" sözünü hatırlatan Strateji Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Şener Mengene'den satırbaşları:
Yüksek teknoloji ürünlerinin tamamında artık çip kullanılıyor. İHA, SİHA, Milli muharebe uçağı, elektrikli otomobil, Altay tankı, bütün telsiz ve haberleşme sistemleri entegre çip kullanıyor. AR-GE, ÜR-GE, ileri teknoloji, elektrikli otomobil, uzay araştırmaları, maden araştırması, metalurji sektörü, nükleer güç santralları, gemi imalat sektörü gibi kritik bütün sektörlerde çip olmazsa olmaz hale geldi.
PANDEMİ GÜNAH KEÇİSİ
Dünya genelinde şu an otomotiv sektörünü etkileyen çok büyük bir çip krizi var. 2019'da başlayan ve esas sebebi pandemi olarak gösterilen çip krizinin aslında neden ve nasıl ortaya çıktığı konusunda kesin ve sağlam bir bilgi ortaya koyabilen yok. Pandemi günah keçisi ilan ediliyor ama krizin sebebi olduğu tam anlamıyla açıklanamıyor.
210 MİLYAR DOLAR CİRO KAYBI
İşte bu da çok çeşitli senaryoları akıllara getiriyor. Volvo, BMW gibi markalar kriz 2022'den önce çözülemez diye açıklarken kimi uzmanlar ise 2023'ü en erken kurtuluş zamanı olarak belirtiyor. Dünya da çok ağır bir tablo var. Çip konusunda en büyük tedarikçilerden olan Çin kısa süre içerisinde krizin biteceğini söylese de bir el de bitmesin diye özel çaba sarf ediyor adeta... Çünkü bırakın bitmeyi tablo gittikçe kararıyor. Danışmanlık firması AlixPartners, tahminine göre küresel otomobil sektöründe çip krizi kaynaklı ciro kaybı 210 milyar doları bulacak. Firma küresel otomobil üreticilerinin bu yıl çip krizi sebebiyle 7,7 milyon araç daha az üretim yapacağını öngördü.
Otomotiv sektörü adeta bir resetleme yani sıfırlamaya gidecek. Ve bu süreçte elektrikli araçlar için en doğru ve en gelişmiş teknolojik yatırımları yapan ülkeler otomotiv devlerini tarihin tozlu sayfalarına itip adlarını geleceğe yazdıracak.
İLK MİLLİ VE YERLİ ÇİP
Bilim ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Türkiye'nin ilk yerli ve milli çipini ürettiğini açıkladı. Yani 2014 yılında temeli atılan tesislerde Türkiye her türlü alt yapısını hazırlayarak dünyanın krize girdiği bir süreçte de yerli ve milli çipi 'Çakıl'ı üretmeyi başarmıştır.
ÇİP KRİZİ TOGG'A YARAYACAK
Öncelikle savunma sanayinde kullanılacağı açıklansa da çip üretme kapasitesine erişen Türkiye'nin başka alanlarda da üretebilmesi artık bir sorun olmaktan çıkmış demektir. Yani TOGG çip krizinden etkilenmeyecek. Özetle dünyada nasıl başladığı neden sonlandırılamadığı açıklanamayan çip krizi dünyada en çok 2023'te trafiğe çıkmaya başlayacak olan Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'a yarayacak.
MAGNEZYUM KRİZİNDE ÇARE EMİRDAĞ
Afyonkarahisar Emirdağ'da magnezyum ürütme tesisleri de küresel çip kriziyle birlikte büyük rağbet görüyor. Avrupa'da otomotiv üreticileri magnezyum krizinde gözünü Türkiye'ye çevirdi. Emirdağ'daki bu tesis Avrupa'da tek, Türkiye'de ilk magnezyum üretim tesisi. 4 yıldır faaliyet gösteren tesis, Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu ülkelerindeki alüminyum üreticilerine magnezyum ihraç ediyor.