Çip krizi TOGG’a yarayacak





210 MİLYAR DOLAR CİRO KAYBI



İşte bu da çok çeşitli senaryoları akıllara getiriyor. Volvo, BMW gibi markalar kriz 2022'den önce çözülemez diye açıklarken kimi uzmanlar ise 2023'ü en erken kurtuluş zamanı olarak belirtiyor. Dünya da çok ağır bir tablo var. Çip konusunda en büyük tedarikçilerden olan Çin kısa süre içerisinde krizin biteceğini söylese de bir el de bitmesin diye özel çaba sarf ediyor adeta... Çünkü bırakın bitmeyi tablo gittikçe kararıyor. Danışmanlık firması AlixPartners, tahminine göre küresel otomobil sektöründe çip krizi kaynaklı ciro kaybı 210 milyar doları bulacak. Firma küresel otomobil üreticilerinin bu yıl çip krizi sebebiyle 7,7 milyon araç daha az üretim yapacağını öngördü.



Otomotiv sektörü adeta bir resetleme yani sıfırlamaya gidecek. Ve bu süreçte elektrikli araçlar için en doğru ve en gelişmiş teknolojik yatırımları yapan ülkeler otomotiv devlerini tarihin tozlu sayfalarına itip adlarını geleceğe yazdıracak.



İLK MİLLİ VE YERLİ ÇİP



Bilim ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Türkiye'nin ilk yerli ve milli çipini ürettiğini açıkladı. Yani 2014 yılında temeli atılan tesislerde Türkiye her türlü alt yapısını hazırlayarak dünyanın krize girdiği bir süreçte de yerli ve milli çipi 'Çakıl'ı üretmeyi başarmıştır.