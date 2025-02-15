Cips devine 1.3 milyar TL ceza

Rekabet Kurulu, Türkiye'de cips ve şekerleme pazarında faaliyet gösteren Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye yaklaşık 1.3 milyar lira ceza kesilmesini kararlaştırdı. Rekabet Kurumu, ABD'li cips üreticisi Frito Lay'in paketlenmiş cips sektöründe faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak, satışlarını engellemek ve onları pazardan dışlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla Kurul tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlandığını açıkladı. Şirketin kendisinden paketlenmiş cips satın alan bakkal, market, büfe gibi satış noktalarında rakiplerinin satışlarını engellemeye yönelik uygulamalarda bulunduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, teşebbüse yaklaşık 1 milyar 300 milyon lira idari para cezası verildiği ifade edildi. Açıklamada, kararın 200 metrekarenin altındaki satış noktaları için önemli olduğuna işaret edilerek, cips ve şekerleme pazarında ön plana çıkan Frito Lay'e birtakım yükümlülüklerin getirildiği vurgulandı. Bu kapsamda, rakip stant bulunmayan satış noktalarında, Frito Lay stantlarının yüzde 30'luk kısmının rakip ürünler için ayrılacağı bilgisi verildi. ANKARA