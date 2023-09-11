Coca-Cola’dan Filistin’de 5 fabrikada 1.000 kişiye istihdam

kadar Filistin bölgesinde açılışını gerçekleştirdiği 5 ayrı fabrika ve 7 dağıtım merkezi ile 970'in üzerinde Filistinli'ye istihdam sağlayan Coca- Cola, sorumluluk projeleriyle de toplumsal kalkınmanın destekleyicisi olmaya devam ediyor. Coca- Cola ürünlerinin Filistin'deki şişeleme ve dağıtımını yapan National Beverage Company'nin (NBC) kendisi de Filistinli olan Genel Müdürü İmad Hindi, Coca-Cola sisteminin Filistin'de, bugüne kadar yapılan yatırımlarının, ekonominin can suyu olduğunun altını çizerek, "Faaliyetlerimizin oluşturduğu ekosistemin istihdam üzerindeki dolaylı etkisini de hesaba kattığımızda istihdama olan etkimiz, mevcut istihdamın 10 katı gibi bir rakama ulaşıyor" dedi. Coca-Cola Avrasya Ortadoğu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin ise "Faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda şişeleyici ortaklarımız ile birlikte hem bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sağlıyor, hem de birçok alanda sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyoruz" diye konuştu.Ramallah'taki yönetim binası ve üretim tesislerinde basın mensupları ile bir araya gelen İmad Hindi, "Filistin'de Ramallah, Tulkarim, Jericho ve Gazze'de olmak üzere 5 ayrı fabrikamızda üretim gerçekleştiriyoruz. Coca-Cola buraya yatırım yapan ilk ve en büyük global şirket. Şu anda Filistin'de en büyük 3. işveren ve en büyük 5. yatırımcı durumundayız" açıklamasında bulundu.İMADHindi, Coca-Cola'nın sağlıktan eğitime, spordan kadınların toplumsal konumlarının güçlendirilmesi, girişimden elektrik ihtiyacına kadar çok sayıda sosyal sorumluluk projesine imza attığına dikkat çekerek, "Coca-Cola Vakfı ve NBC, temiz içme suyuna erişim sağlanması amacıyla 'Gazze'de Sürdürülebilir Toplumları Güçlendirme' programını kurdu. Bu program sayesinde 30 bini aşkın Filistinli'nin temiz suya erişimi sağlanıyor. Filistinli gençler için istihdam fırsatları oluşturmak için eğitimler veriliyor" bilgisini verdi.