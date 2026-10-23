COP31 için özel şarkı hazırlandı! İşte “Let’s COP”

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 için hazırlıklar sürüyor. Zirve kapsamında kullanılmak üzere "Let's COP" isimli İngilizce özel bir şarkı hazırlandı. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin doğal güzelliklerinden görüntülerin yer aldığı şarkının video klibini sosyal medya hesabından paylaştı.
Kurum, paylaşımında "Tek dünya, tek çağrı, Let's COP" ifadelerini kullandı. Şarkıyla dünyanın iklim değişikliği konusunda farkındalığa ve harekete geçmeye çağrılması hedefleniyor.
ŞARKIDA İKLİM İÇİN EYLEM ÇAĞRISI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından COP31 hazırlıkları kapsamında hazırlatılan şarkıda, iklim değişikliğiyle mücadele ve daha iyi bir gelecek için ortak hareket etme mesajları öne çıkıyor. Video klipte Türkiye'nin farklı bölgelerindeki doğal güzelliklerden görüntülere yer veriliyor.
Şarkının sözlerinde Antalya'nın güneşi ve sahilleri öne çıkarılırken, "Tek dünya, tek çağrı, Let's COP" ifadesi tekrar ediliyor. Sözlerde okyanusların, ormanların ve gelecek nesillerin korunması için birlikte hareket etme çağrısı yapılıyor.
Murat Kurum paylaştı! COP31 için özel şarkı hazırlandı: "Tek dünya, tek çağrı, Let's COP" | Video
Şarkının Türkçe sözleri şöyle:
Sahil boyunca güneş, Parla Antalya!
Sesler yükseldikçe, tüm dünya biliyor
Ellerimiz havada, harekete geçmeye hazırız
Daha iyi bir gelecek için ilerliyoruz
Sıcaklığı düşür, onu(sıcaklığı) aşağı çek
Tek dünya, tek çağrı, Let's COP
Her topraktan her kıyıya
Let's COP, daha fazlası için ayaktayız
Sıcaklığı düşür, onu(sıcaklığı) aşağı çek
Tek dünya, tek çağrı, Let's COP
Türkiye parlıyor, durmak yok
Haydi COP, onu zirveye taşıyalım
Okyanuslar nefes alıyor, ormanlar konuşuyor
Geleceği şekillendirmek ve korumak bizim elimizde
Adım adım, dimdik ayaktayız
Şimdi hep birlikte bu çağrıya karşılık veriyoruz
Sıcaklığı düşür, onu(sıcaklığı) aşağı çek
Tek dünya, tek çağrı, Let's COP
Her topraktan her kıyıya
Let's COP, daha fazlası için ayaktayız
Sıcaklığı düşür, onu(sıcaklığı) aşağı çek
Tek dünya, tek çağrı, Let's COP
Türkiye parlıyor, durmak yok
Haydi COP, onu zirveye taşıyalım
Tek Dünya, tek şans, tek fırsat
Hep birlikte, Let's COP
Tek Dünya, tek şans, tek fırsat
Hep birlikte, Let's COP
İKLİM DİPLOMASİSİNİN MERKEZİ TÜRKİYE OLACAK
COP31'in Türkiye'de düzenlenmesi, ülkenin uluslararası görünürlüğü ve iklim diplomasisindeki konumu açısından önem taşıyor. Taraflar Konferansları, 197 ülkenin katılımıyla her yıl gerçekleştiriliyor.
Zirvelerde ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltma hedefleri, iklim değişikliğine uyum politikaları, iklim finansmanı, kayıp ve zarar mekanizmaları ile karbon piyasalarına ilişkin kurallar ele alınıyor. Paris Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin kuralların şekillenmesinde de COP toplantıları önemli rol oynuyor.
Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı COP31'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlık edecek. Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonun, Türkiye'nin iklim diplomasisindeki rolünü güçlendirmesi hedefleniyor.