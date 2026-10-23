COP31 için özel şarkı hazırlandı! İşte “Let’s COP”

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 için hazırlıklar sürüyor. Zirve kapsamında kullanılmak üzere "Let's COP" isimli İngilizce özel bir şarkı hazırlandı. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin doğal güzelliklerinden görüntülerin yer aldığı şarkının video klibini sosyal medya hesabından paylaştı.

Kurum, paylaşımında "Tek dünya, tek çağrı, Let's COP" ifadelerini kullandı. Şarkıyla dünyanın iklim değişikliği konusunda farkındalığa ve harekete geçmeye çağrılması hedefleniyor.

ŞARKIDA İKLİM İÇİN EYLEM ÇAĞRISI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından COP31 hazırlıkları kapsamında hazırlatılan şarkıda, iklim değişikliğiyle mücadele ve daha iyi bir gelecek için ortak hareket etme mesajları öne çıkıyor. Video klipte Türkiye'nin farklı bölgelerindeki doğal güzelliklerden görüntülere yer veriliyor.

Şarkının sözlerinde Antalya'nın güneşi ve sahilleri öne çıkarılırken, "Tek dünya, tek çağrı, Let's COP" ifadesi tekrar ediliyor. Sözlerde okyanusların, ormanların ve gelecek nesillerin korunması için birlikte hareket etme çağrısı yapılıyor.



Murat Kurum paylaştı! COP31 için özel şarkı hazırlandı: "Tek dünya, tek çağrı, Let's COP" | Video

Şarkının Türkçe sözleri şöyle:

Sahil boyunca güneş, Parla Antalya! Sesler yükseldikçe, tüm dünya biliyor Ellerimiz havada, harekete geçmeye hazırız Daha iyi bir gelecek için ilerliyoruz Sıcaklığı düşür, onu(sıcaklığı) aşağı çek Tek dünya, tek çağrı, Let's COP Her topraktan her kıyıya Let's COP, daha fazlası için ayaktayız Sıcaklığı düşür, onu(sıcaklığı) aşağı çek Tek dünya, tek çağrı, Let's COP Türkiye parlıyor, durmak yok Haydi COP, onu zirveye taşıyalım Okyanuslar nefes alıyor, ormanlar konuşuyor Geleceği şekillendirmek ve korumak bizim elimizde Adım adım, dimdik ayaktayız Şimdi hep birlikte bu çağrıya karşılık veriyoruz Sıcaklığı düşür, onu(sıcaklığı) aşağı çek Tek dünya, tek çağrı, Let's COP Her topraktan her kıyıya Let's COP, daha fazlası için ayaktayız Sıcaklığı düşür, onu(sıcaklığı) aşağı çek Tek dünya, tek çağrı, Let's COP Türkiye parlıyor, durmak yok Haydi COP, onu zirveye taşıyalım Tek Dünya, tek şans, tek fırsat Hep birlikte, Let's COP Tek Dünya, tek şans, tek fırsat Hep birlikte, Let's COP

İKLİM DİPLOMASİSİNİN MERKEZİ TÜRKİYE OLACAK

COP31'in Türkiye'de düzenlenmesi, ülkenin uluslararası görünürlüğü ve iklim diplomasisindeki konumu açısından önem taşıyor. Taraflar Konferansları, 197 ülkenin katılımıyla her yıl gerçekleştiriliyor.

Zirvelerde ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltma hedefleri, iklim değişikliğine uyum politikaları, iklim finansmanı, kayıp ve zarar mekanizmaları ile karbon piyasalarına ilişkin kurallar ele alınıyor. Paris Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin kuralların şekillenmesinde de COP toplantıları önemli rol oynuyor.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı COP31'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlık edecek. Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonun, Türkiye'nin iklim diplomasisindeki rolünü güçlendirmesi hedefleniyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör