Credit Suisse’e dev kurtarma planı

ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan ve Credit Suisse başta olmak üzere bankacılık sektörüne ilişkin endişeler yaratan kriz piyasaları allak bullak etti. İsviçre Merkez Bankası, önceki gece Credit Suisse'e 54 milyar dolar fonlama sağlayacağını duyurdu. Bu ek likidite ile Credit Suisse'in bazı borçlanma senetlerinin de yaklaşık 3.2 milyar dolar kadar nakit karşılığında geri alınacağı kaydedildi. Kararın ardından bankanın hisseleri güne yüzde 40 yükselişle başladı. Gün içinde artış oranı yüzde 20'lere geriledi.Credit Suisse'nin yüzde 9'una sahip olan Suudi Ulusal Bankası'nın Başkanı Ammar Al Khudairy, Suisse'in hisselerindeki düşüşün ardından piyasalarda yaşanan son kargaşayı "biraz fazla panik" olarak nitelendirdi. Khudairy, ABD düzenleyicilerinin "her türlü yayılma olasılığını ortadan kaldırdığına" inandığını söyledi. Banka, değeri 2.5 milyar dolar ve 500 milyon euro'ya kadar tahvil çıkarmayı planlıyor.Credit Suisse krizinin çözümüne yönelik adımlar risk iştahını artırırken güvenli liman altın da yüzde 1'in üzerinde yükseldi. Krizin ardından 15 ayın en düşük seviyesine gerileyen brent petrolün varil fiyatı 74 dolara kadar çıktı.ABD tarafında ise dün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Senato'da düzenlenecek oturumda yapacağı konuşmanın metni paylaşıldı. Yellen, ülkenin bankacılık sisteminin sağlam kalmaya devam ettiğini belirtti.Yellen, hükümetin bu hafta bankacılık sistemine olan güveni güçlendirmek için güçlü adımlar attığını belirterek, "Adımlar, mevduat sahiplerinin tasarruflarının güvende kalmasını sağlama kararlılığımızı göstermektedir" dedi.Credit Suisse'in düşüşü ile JPMorgan, Bank of America, Citigroup ve Wells Fargo piyasa değerinde 91 milyar dolar kayıp yaşadı.Jpmorgan, Credit Suisse'in büyük olasılıkla İsviçreli rakibi UBS tarafından devralınmasının, güç durumdaki borç veren için en olası senaryo olduğunu açıkladı. JPMorgan, Merkez Bankası'ndan sağlanan likidite desteğinin 'yeterli olmadığını' aktardı. JP Morgan analistleri, "Bir çözüm senaryosu olarak özellikle UBS tarafından üçüncü seçenek olarak devralmayı daha muhtemel görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.ABD Merkez Bankası Fed'in agresif faiz artırımı nedeniyle bankaları zor durumda bıraktığı konuşulurken Avrupa Merkez Bankası (ECB) dün faiz artırmaya devam etti. ECB tarafından yapılan açıklamada, refinansman faizinin yüzde 3.5'e, mevduat faizinin yüzde 3'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 3.75'e yükseltildiği kaydedildi. Banka, üç temel politika faizini temmuzda 50 baz puan, eylül ve ekimde de 75'er baz puan, aralık ve ocakta da 50 baz puan artırmıştı. Böylece banka sıkılaşma döngüsüne girdiğinden bu yana 350 baz puan faiz artırmış oldu. Faizler 2008 krizinden bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta beklentileri aşarak aylık yüzde 0.8 ve yıllık yüzde 8.5 yükseldi. Çekirdek enflasyon ise şubatta yıllık bazda yüzde 5.6 ile rekor kırdı.