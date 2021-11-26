Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay projeleri tek tek sıraladı! 2022 savunma yılı olacak





CİMER'E 5 MİLYON 237 BİN BAŞVURU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının stratejik iletişim konusunda kamu diplomasisi dahil olmak üzere bir çatı kuruluş haline geldiğini belirten Oktay, "Vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini yönetime hızlı ve kolay bir şekilde ulaştırmasına aracılık eden İletişim Başkanlığı, CİMER sistemine 2021 yılı Kasım ayı itibarıyla 5 milyon 237 bin 723 başvuru yapılmış ve bu başvuruların cevaplanma oranı yüzde 87 olarak gerçekleşmiştir. Salgın nedeniyle başvuru sayısının artmasına rağmen ortalama işlem süresi 16 gün olarak gerçekleşmiştir" ifadesini kullandı.



13 FARKLI KATEGORİDE YAYIN

İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütmek, doğru dini bilgi ile toplumu aydınlatmakla görevli olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, İslam medeniyetinin ilmi birikimini ve değerlerini değişip dönüşen toplumsal yapının yararına sunduğunu belirten Oktay, şunları kaydetti: "Başkanlık, 2021 yılında 187 bin 750'si ilk basım olmak üzere 13 farklı kategoride 2 milyon 952 bin 130 basılı yayını vatandaşlarımıza ücretsiz olarak ulaştırmıştır. 1,6 milyon kez indirilen 523 adet e-kitabı, çoğunluğu sesli kitap olan 505 adet sesli içeriği, ayrıca İslam'ın evrensel mesajları ile Türk-İslam medeniyetini tanıtan 772 adet videoyu dijital erişime açmıştır. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da dahil olmak üzere milletimize din hizmetleri sunan Diyanet İşleri Başkanlığının 2020 yılı kesin hesap gideri 10 milyar 930 milyon 391 bin liradır. 2021 yılı ödeneği 12 milyar 977 milyon 926 bin lira olup 2022 yılı bütçesi için teklif edilen ödenek tutarı, yüzde 24'lük artışla 16 milyar 98 milyon 580 bin liradır. Bütçenin yüzde 96'sı personel maaş ve sosyal güvenlik prim giderlerinden oluşmaktadır"