Hükümet, azalan nüfus için alarma geçti. Nüfus artış oranının 1.51'e düşmesi üzerine doğurganlığı artırmak için Demografik Nüfus Yüksek Kurulu oluşturulacak ve eylem planı hazırlanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'ni sunduktan sonra bir grup gazeteciyle sohbet etti.Doğurganlık hızının düşmesinde sezaryenle doğum başta olmak üzere değişik nedenler bulunduğuna dikkat çeken Yılmaz, bu nedenleri "Bir tarafta evrensel nedenler var. İnsanların eğitim düzeyi, gelir düzeyi yükseldikçe çocuk sayısı düşüyor. Kadınların işgücüne girişi de etkiliyor. Çünkü bakım hizmetleri gerekiyor" şeklinde sıraladı. Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın kabine bu konuda sunum yaptığına vurgu yaparak, "Demografik Nüfus Yüksek Kurulu oluşturacağız. Bakanlıkların fikirlerini alacağız, kurul oluştuktan sonra yeni bir eylem planı oluşturacağız" dedi. Yılmaz, deprem bölgesindeki harcamaların 2 yılda 70 milyar dolara ulaştığını söyledi.