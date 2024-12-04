Depremzedelere mücbir sebep müjdesi! 1 yıl uzatılıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda memurlarla ilgili kanun teklifi görüşülürken deprem bölgesindeki mükellefleri sevindirecek düzenleme yapıldı. Engellilerin araç alımındaki ÖTV istisnasının kriterleri yeniden belirlendi.
Komisyonda, kamu kurumlarında çalışan sözleşmeli personelin memurluğa geçmesi için bir kademe ilerlemesi ve 4.6 milyar TL'lik ikramiye verilmesini içeren yasa teklifi kabul edildi. Teklifte 5son dakika değişiklikleri yapılarak 5 madde ihdas edildi. Buna göre; Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Hatay illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde deprem tarihi itibariyle mükellefiyet kaydı bulunan ve 30 Aralık 2024 tarihi itibariyle mücbir sebep hali sona eren mükellefler için altışar aylık dönemlerle bir yıl süre uzatımı yapıldı.
MÜCBİR SEBEP KRİTERLERİ
İhdas edilen bir başka maddeyle de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın mücbir sebep uygulamalarına yeni düzen getirildi. Düzenlemeye göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı, mücbir sebep sayılan hallerde bölge, ilçe, mahal ve afete maruz kalanlar itibariyle mücbir sebep hali ilan etmeye yetkili olacak. Bakanlık bu yetkisini, "organize sanayi bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi, serbest bölge gibi bölgeler" için de uygulayabilecek. Bakanlık mücbir sebep yetkisini "mükellefiyet, vergi türü, vergilendirme, defter tutma usulü, faaliyet konusu, sektör, aktif toplamı, öz sermaye toplamı, satış hasılatı ve çalıştırılan hizmet erbabı" kriterlerini dikkate alarak uygulayacak. 18
AYLIK SÜRE
Düzenlemeyle ayrıca mücbir sebebin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğine ilişkin kanuna hüküm eklendi. Mücbir sebep hali, ilan edildiği tarihin rastladığı ayı izleyen üçüncü ayın son günü itibariyle sona erecek. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı mücbir sebebin meydana geldiği tarihin rastladığı ayı izleyen 18'inci ayın sonuna kadar uzatmaya yetkili olacak.
ENGELLİ ARAÇ ALIMINA YENİ DÜZEN
İhdas edilen bir diğer madde ile de engelli araç alımlarıyla ilgili ÖTV indirimlerine yönelik değişiklik yapıldı. Buna göre, Cumhurbaşkanına engelli araç alım istisnalarıyla ilgili "yerli katkı oranı, motor silindir hacmi, emisyon türü ve değerine göre topluca veya ayrı ayrı belirleme" yetkisi veriliyor. İhdas edilen maddenin gerekçesinde bu uygulaya gidilmesinin sebebi engellilerin ithal araçları yönelmesi gösterildi. Gerekçede, "Yeniden değerleme oranındaki artış oranı, araçların piyasa satış fiyatındaki artıştan ve hatta ithal araçlar bakımından döviz kuru artış oranının çok üzerinde olduğundan, mevcut uygulama ile devam edilmesi halinde, daha önce piyasa satış fiyatı olarak kapsamda olmayan ithal araçların da kapsama gireceği görülmektedir. Bu durumun aynı zamanda araçların ithalatını da arttırmak suretiyle cari açığı olumsuz yönde etkileyeceği açıktır." İfadeleri kullanıldı.
ARAÇ SATIŞ ORANI YÜKSEK
Gerekçede mevcut alım istatistiklerine de yer verilerek "hali hazırda binek araç satışlarının 2024 yılının Ocak-Kasım döneminde yüzde 22.8'inin bu kapsamda istisnalı satıldığı, aylık satışların yılın ilk ayında yüzde 45.5 oranlarından başlayıp, kasım ayı itibariyle hala yüzde 13 oranında devam ettiği, kasım ayı oranının bile bundan önceki yılların genel engelli araç satış oranlarından yüksek olduğu görülmektedir" değerlendirmesi yapıldı. Yüzde 90 ve üzeri engeli bulunanlar, 1 milyon 600 bin TL'ye kadar olan araçları ÖTV istisnası alabiliyorlar