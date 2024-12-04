Depremzedelere mücbir sebep müjdesi! 1 yıl uzatılıyor





MÜCBİR SEBEP KRİTERLERİ

İhdas edilen bir başka maddeyle de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın mücbir sebep uygulamalarına yeni düzen getirildi. Düzenlemeye göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı, mücbir sebep sayılan hallerde bölge, ilçe, mahal ve afete maruz kalanlar itibariyle mücbir sebep hali ilan etmeye yetkili olacak. Bakanlık bu yetkisini, "organize sanayi bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi, serbest bölge gibi bölgeler" için de uygulayabilecek. Bakanlık mücbir sebep yetkisini "mükellefiyet, vergi türü, vergilendirme, defter tutma usulü, faaliyet konusu, sektör, aktif toplamı, öz sermaye toplamı, satış hasılatı ve çalıştırılan hizmet erbabı" kriterlerini dikkate alarak uygulayacak. 18

AYLIK SÜRE

Düzenlemeyle ayrıca mücbir sebebin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğine ilişkin kanuna hüküm eklendi. Mücbir sebep hali, ilan edildiği tarihin rastladığı ayı izleyen üçüncü ayın son günü itibariyle sona erecek. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı mücbir sebebin meydana geldiği tarihin rastladığı ayı izleyen 18'inci ayın sonuna kadar uzatmaya yetkili olacak.