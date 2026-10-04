Dev ihaleye 10 gün kaldı

YAVUZ Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek olan İstanbul Kuzey Demir Yolu Projesi'nde ihale 14 Ekim'de gerçekleştirilecek. Projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman sağlanırken, çalışmanın tamamlanması ile birlikte hatta yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demiryolu projesinde ihale aşamasına gelindi. İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi'nin alt ve üstyapı işlerinin tasarımı ve yapımına ilişkin ihale 14 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

PROJE GÜZERGÂHI

Proje Marmaray hattının Çayırova kesiminden başlayacak, Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı üzerinden Çatalca'ya bağlanacak. Hat Çatalca'da, şu an yapım çalışmalarına hızla devam edilen Halkalı-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı'na entegre olacak. Hattın 7/24 demiryolu taşımacılığına imkan vermesiyle Marmaray geçişi rahatlayacak Orta Koridor'da taşınan yük kapasitesi artacak. İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı ilk kez doğrudan demiryolu ile birbirine bağlanacak. İhale kapsamında, 122.3 kilometre uzunluğunda çift ana hat ile bu ana hatta bağlanan 4.7 kilometre tek hat bağlantıları, 36.2 kilometrelik 5 çift tüplü tünel, 22.1 kilometrelik iki viyadük ve 40 köprü ile istasyonları ve benzeri işleri yapılacak.

6.75 MİLYAR DOLAR

Söz konusu proje için 6 uluslararası finans kuruluşuyla toplam 6.75 milyar dolarlık finansman anlaşmasına varılırken, böylece Gebze– Sabiha Gökçen Havalimanı–Yavuz Sultan Selim Köprüsü–İstanbul Havalimanı–Çatalca güzergahını kapsayan Kuzey Çevre Demiryolu Projesi, Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demiryolu projesi olacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demiryolu hattı Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki demiryolu taşımacılığında kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Hattın tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör