Dev projelere karşı çıkan vekil İGA taşeronu çıktı: İşi zamanında yapmadı, sözleşmesi feshedildi!

İŞÇİ MAAŞLARINI DÜZENSİZ ÖDEMİŞ!

Yavuzyılmaz'ın sahibi olduğu Dole Elektrik, işçilerin maaşlarını zamanında ödemedi. Şirket avans bedellerini de geri ödeyemedi. İGA'nın alt yüklenicisi EHA Adi Ortaklığı tarafından şirkete zaman tanındı. Ancak verilen süreye ve yapılan ihtarlara rağmen Dole Elektrik işi zamanında tamamlayamadı. Bunun üzerine de şirketle İGA arasındaki anlaşma feshedildi. Edinilen bilgilere göre Dole Elektrik, İstanbul Havalimanı'nın yapımı sırasında 2 Nisan 2016 tarihinde İGA ile alt yüklenici sözleşmesi imzalamıştı. Sözleşmeye göre, işin birim fiyatı o dönemde toplam KDV hariç 2 milyon 209 bin TL'ydi. Dole Elektrik, terminal binasının elektrik sistemlerinde çalışacaktı. Sözleşme imzalanıp iş başladıktan bir süre sonra Dole Elektrik sözleşme şartlarını yerine getiremedi. Şirket, havalimanında çalıştırdığı işçilerin maaş ve masraflarını dahi düzensiz ödedi. Çalışanların maaşları İGA tarafından yatırıldı. Sözleşme feshinden sonra bu miktar Dole Elektrik'in hak edişinden tahsil edildi. Yavuzyılmaz'ın sözleşmesinin fesh edilmesinin ardından Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) projelerine cephe aldığı iddia ediliyor.