Devletten evlenecek gençlere destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Aile ve Gençlik Bankası için çalışmalarda son aşamaya gelindi. Evlenecek genç çiftlere verilecek 150 bin liralık faizsiz kredi için yaş sınırı belirlendi. 18-25 yaş arası gençler evlilik kredisinden yararlanabilecek. Karadeniz'de bulunan gaz ve keşfedilen petrol kuyularının yanı sıra tüm yer altı madenlerinden elde edilen gelirlerle bankaya finansman sağlanacak. Pilot bölge olarak da deprem bölgesi seçildi.AK Parti, 14 Mayıs seçim beyannamesinde yer alan vaatlerini peyderpey yerine getirmeye devam ediyor. Gençlere vergisiz cep telefonu, 18 yaşına giren gençlere ücretsiz 10 GB internet, ev kadınlarına prim desteği, çocuğu olan kadınlara erken emeklilik fırsatı sağlayacak olan Aile ve Gençlik Bankası için çalışmalar tamamlandı. Teklifin bu ay içerisinde Meclis'e gelerek yasalaşması bekleniyor.Aile ve Gençlik Bankası'nın en önemli başlığı da yeni evlenecek gençlere verilecek kredi olacak. Yeni evlenen çiftlere 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz kredi desteği sağlanacak. Uygulamada yaş aralığı da belirlendi. 150 bin liralık kredi 18-25 yaş arasında ilk kez evlenecek çiftlere verilecek. Kredi verilecek gençlerin ekonomik durumuna bakılacak. Uygulamada pilot bölge olarak da 6 Şubat depreminden etkilenen 11 il seçildi.Aile ve Gençlik Bankası gelirleri ilk olarak Karadeniz'de bulunan gaz ve keşfedilen petrol kuyularından karşılanacaktı. Son yapılan çalışmalara göre bankanın gelir kapsamı da genişledi. Tüm yer altı madenlerinden elde edilen gelirin bir kısmı ile banka finanse edilecek.