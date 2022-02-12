Dijital saldırılara yerli karşı savunma! Yerli ve milli arama motoru geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Vatan savunmamızı, denizde mavi vatanı olduğu gibi, dijital dünyada siber vatanı da içine alacak şekilde genişleteceğiz" sözlerinin ardından savunma firmaları siber teknolojisinde yerlileşme atağı başlattı. Savunma Sanayi Başkanlığı(SSB) koordinasyonunda yerli ve milli arama motoru, siber makro ekosistem, siber ordu ve siber akademi başlıkları altında 4 alanda kritik projeler geliştiriliyor.
KULLANICILAR GÜVENDE OLACAK
Dünyada siber saldırılara en çok maruz kalan ülkelerden olan Türkiye, veri güvenliğini yerli çözümlere emanet ediyor. Siber güvenliğin en önemli unsurlarından olan ve sürekli değişim gösteren "Siber makro ekosistem"in güncel tutulması için çalışmalar yapılıyor. Siber ekosistemin güncel tutulmasıyla kişilerin, firmaların ve diğer kullanıcılar kendini güvende hissedecek. Yerli ve milli arama motorunun hayata geçmesiyle Türk kullanıcının verisi Türkiye'de kalacak.
SİBER ORDU GÜÇLENİYOR
Olası bir siber savaşta devletin bilgisayar sistemlerine veya ağlarına hasar vermek ya da kesinti yaratmak üzere gerçekleştirilen sızmalarla siber ordu savaşacak. Günden güne gelişen siber orduda 'vatansever hacker'lar görev yapıyor. Siber ordunun önümüzdeki süreçte daha güçlü hale gelmesi için çalışmalar yürütülüyor.
AKADEMİDE SİBER UZMANLARI YETİŞECEK
Siber güvenlik alanında çalışacak personelin yeteneklerini güçlendirmek ve alandaki kapasitenin artırılması için Siber Akademi programı geliştiriliyor. Akademide çeşitli seviyelerde teorik ve uygulamalı siber güvenlik eğitimleri verilecek.
YATIRIMLAR 100 MİLYARI AŞTI
Dünyada en hızlı büyüyen sektörlerden olan bilgi teknolojileri sektörünün Türkiye'de 132 milyar dolar hacmi bulunurken, sektörün ülkedeki yatırımları 100 milyar lirayı aştı.