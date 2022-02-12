Dijital saldırılara yerli karşı savunma! Yerli ve milli arama motoru geliyor





KULLANICILAR GÜVENDE OLACAK

Dünyada siber saldırılara en çok maruz kalan ülkelerden olan Türkiye, veri güvenliğini yerli çözümlere emanet ediyor. Siber güvenliğin en önemli unsurlarından olan ve sürekli değişim gösteren "Siber makro ekosistem"in güncel tutulması için çalışmalar yapılıyor. Siber ekosistemin güncel tutulmasıyla kişilerin, firmaların ve diğer kullanıcılar kendini güvende hissedecek. Yerli ve milli arama motorunun hayata geçmesiyle Türk kullanıcının verisi Türkiye'de kalacak.



SİBER ORDU GÜÇLENİYOR

Olası bir siber savaşta devletin bilgisayar sistemlerine veya ağlarına hasar vermek ya da kesinti yaratmak üzere gerçekleştirilen sızmalarla siber ordu savaşacak. Günden güne gelişen siber orduda 'vatansever hacker'lar görev yapıyor. Siber ordunun önümüzdeki süreçte daha güçlü hale gelmesi için çalışmalar yürütülüyor.