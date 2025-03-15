Diyarbakır ve Trakya’da kaya gazı çıkarılacak

Enerjide yerli ve milli adımlar atan Türkiye uluslararası işbirliklerine de hız verdi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), ABD'li kaya petrolü yatırımcısı Harold Hamm'ın şirketi Continental Resources ve Teksas merkezli TransAtlantic Petroleum ile ortak girişim anlaşması yaptı. Diyarbakır ve Trakya havzalarında kaya gazı ve kaya petrolü aramalarına başlanacak. AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Vefa İftarı'na katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmanın detaylarını anlattı. Bayraktar, "Türk petrol ve doğalgaz aramacılığında yeni bir dönem başlıyor. Bu anlaşma ve devamında yapacağımız çalışmalarla önce Diyarbakır bölgesinde daha sonra Trakya'da Türkiye'yi enerjide tam bağımsız kılacağız" dedi.

TPAO'nun tahminlerine göre, Diyarbakır Havzası'nda 6 milyar varil petrol ve 20 trilyon fit küp doğalgaz bulunuyor. Son yıllarda TPAO Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 5, Trakya'da 10 kuyuda kaya gazı ve kaya petrolü çalışmaları yürüttüyor. Trakya Havzası'nda ise 20 ila 45 trilyon fit küp çıkarılabilir doğalgaz rezervleri yer alıyor. Kaya gazı, 4-5 bin metre derinlikteki kaya katmanlarının arasına sıkışmış gaz anlamına geliyor. ABD ile imzalanan anlaşma çerçevesinde Türkiye, bu gazı çıkarabilecek kabiliyete kavuşacak.

FATURANIN % 60'I DEVLETTEN

Enerjide ezber bozmaya başladıklarını kaydeden Bayraktar, Gabar'da günde 78 bin varillik üretime ulaştıklarını da açıkladı. Bayraktar, "Gabar'da elde ettiğimiz gelirlerle elektrik faturalarınızın, doğal gaz faturalarınızın yüzde 60'ını devlet ödeyebilir hale geliyor" diye konuştu. Bakan Bayraktar, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda üretilen doğal gaz ile üç milyon hanenin ihtiyacını karşıladıklarını vurgulayarak, "Yeni bir teknoloji ile hem Diyarbakır'da hem de Trakya'da çok ümitvar olduğumuz bir proje için harekete geçtik. Amerika'da imzasını attık. İnşallah Türkiye'yi bambaşka bir seviyeye getirecek" dedi.



AKKUYU'DA İLK REAKTÖR TAMAMLANDI

Nükleer enerjiden elektrik üretmenin Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olduğunun altını çizen Bayraktar, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade, arka arkaya seçim kazanmamız politik ve siyasi ve ekonomik istikrar. Kararlılıkla şu anda Akkuyu Nükleer Santrali'nde ilk reaktörün yüzde 95'i tamamlanmak üzere. En kısa sürede elektriğimizi nükleerden karşılar hale geleceğiz" dedi.