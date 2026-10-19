Diyarbakır’da kaya petrolü sondajı başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
, Diyarbakır
'da 2028 yılına kadar 24 kuyuluk kaya petrolü arama programı yürütüleceğini açıkladı. Çalışmaların Türkiye'nin petrol üretiminde dönüm noktası olabileceğini belirten Bayraktar, Gabar
'ın batısında da önemli rezervlerin keşfedilmek üzere olduğunu söyledi. Batman ve Diyarbakır'da geleneksel olmayan üretim yöntemleriyle kaya gazı ve kaya petrolü arama faaliyetlerinin başladığını belirten Bayraktar, 2027 yılında yatay sondajın tamamlanmasının, 2028 yılına kadar ise 24 kuyuluk programın yürütülmesinin planlandığını söyledi. Diyarbakır'daki çalışmaların stratejik önemine dikkat çeken Bayraktar, "O başarıya ulaşırsa Türkiye için petrolcülükte oyun değiştirici etkisi olabilecek işlerden bir tanesi. Nasıl 2020 Sakarya Gaz Sahası keşfi tarihi ve önemli bir keşifse Diyarbakır'daki iş de en az onun kadar önemli" dedi. Gabar'daki petrol üretimini günlük 100 bin varilin üzerine taşıyabilecek potansiyel gördüklerini ifade eden Bayraktar, bölgenin batısında önemli rezervleri keşfetmek üzere olduklarını bildirdi. Bayraktar ayrıca Karadeniz'deki Akçabeyli kuyusunda doğal gazdan ziyade petrol bulunabileceği değerlendirilen yeni bir sondaj çalışması yürütüldüğünü açıkladı.