Doğalgaz 2 ay daha devletten

Milli Enerji ve Maden Politikası'nın mimarı Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Türkiye ilk kez sondaj gemisi sahibi olurken, Fatih'in Karadeniz'de keşfettiği doğalgaz 10 aydır vatandaşın evlerini ısıtıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan 2023'de müjdelediği 25 metreküp ücretsiz doğalgaz uygulaması 1 Mayıs 2024'te sona erecek. Bu tarihe kadar 19.7 milyon haneye aylık 150 TL'ye denk gelen 25 metreküp doğalgaz ücretsiz olarak verilmeye devam edecek. Enerjide dışa bağımlılığını azaltarak yerli ve milli hamlelerini artıran Türkiye, Karadeniz gazının sisteme verilmesi ile birlikte tüm dünyanın aksine enerjide de önemli bir arz-fiyat dengesi sağladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği 710 milyar metreküplük doğalgazın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde karaya çıkarılması töreninde yaptığı açıklamada konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca doğalgaz ücreti alınmayacağı ve 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olacağına dair müjde vermişti.Bu kapsamda 19.7 milyon abone Nisan 2023'te doğalgaz faturası ödemezken, o tarihten bu yana da her ay 25 metreküp doğalgazı ücretsiz kullandı. Geçen yaz ayları süresince vatandaşın tüketimi 25 metreküpün altında kaldığı için milyonlarca haneye fatura çıkarılmadı. Karadeniz gazı kapsamında toplam 6.4 milyar metreküp doğalgaz vatandaşlara ücretsiz olarak sunulmuş olacak. Karadeniz gazında ücretsiz 25 metreküp doğalgaz uygulaması 1 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek. Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.13 TL olduğu düşünüldüğünde 1 Mayıs 2024'e kadar konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküpün ücretsiz olması ile faturalardan aylık 153.25 TL alınmayacak. Yani vatandaşlar iki ay daha 25 metreküp doğalgazı ücretsiz olarak kullanmaya devam edecek.Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgazın Eylül 2023'te karaya çıkarılmasının üzerinden yaklaşık 6 ay geçerken bu süreçte 550 milyon metreküp yerli doğalgaz üretildi. Bu gazın ekonomiye katkısı 6 ayda 10 milyar TL'ye ulaştı. Şu anda sahada günlük yaklaşık 3.5 milyon metreküp doğalgaz üretilirken, hedef yıl sonuna doğru günlük 10 milyon metreküpe ulaşmak.EYLÜL 2022'den bu yana konutlarda doğalgaza zam yapılmazken, bu süreçte Avrupa'da doğalgaz fiyatları yaklaşık 3 kat arttı. Doğalgazda 100 metreküp üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 1 Ocak 2002'de net asgari ücret 164.6 lirayken, 100 metreküplük doğalgaz 42.1 liraydı. Buna göre, 2002'de doğalgazın asgari ücret içindeki payı da yüzde 25.6 idi. Asgari ücretin 17 bin 2 lira olduğu 2024 Mart ayında ise metreküpü 6.12 liradan 100 metreküp doğalgazın asgari ücret içindeki payı 612 lira ile yüzde 3.4'e geriledi.