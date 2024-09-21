Doğalgazda süreci zamsız götürmek istiyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir televizyon programında "Enflasyonun aşağı gidişini hızlandırmak için bu süreci mümkün olduğu kadar zamsız götürmek istiyoruz" dedi. Çok elektrik tüketenin maliyetine katlandığı destek modeline geçmek istediklerini belirten Bakan Bayraktar, "Bu süreçte öncelikli çalıştığımız alanlardan bir tanesi aynı zamanda enflasyonla mücadele. Enerji fiyatlarının enflasyon etkisini de göz önünde bulundurarak fiyat ayarlamalarını yapıyoruz. Önceliğimizi enflasyonun aşağı gidişini de biraz daha hızlandırabilmek. Bu arada tüketim gruplarında farklı bir uygulama içerisine girebiliriz" değerlendirmesini yaptı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, işletmelerin enerji verimliliğini artıracak projelerine verdiği destekleme tutarında 10 kat artışa gitti. Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Destek Programı için sağlanan destek bedeli 1.5 milyon TL'den 15 milyon TL'ye çıkartıldı. Enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasına dair yönetmelik yürürlüğe girdi. Enerji verimliliği desteklerinin kapsamını genişleterek etkinliğini artırmayı hedefleyen düzenleme ile projeler için sektörel kısıtlama kaldırıldı. Enerji üretiminden nihai tüketime kadar olan bütün sektörlere başvuru imkânı getirildi.VAP destekleri kapsamında, enerji tasarruf potansiyeli yüksek projelerin uygulanmasında proje bedeli için belirlenen 5 milyon TL'lik yatırım limiti kaldırıldı. Böylece aydınlatma, fan, pompa, elektrik motoru gibi ekipman bazlı projelerin yerine proses ve tesis bazlı projeler de kapsama alındı. Tasarruf potansiyeli yüksek, teknolojik, yenilikçi ve dijitalleşmeye katkı sağlayan projelere desteklerden faydalanma fırsatı sağlandı. 2009'dan beri uygulanan VAP kapsamında, 626 verimlilik artırıcı projeye 480 milyon TL hibe destek verildi. Söz konusu projelerle yıllık 149 bin ton eşdeğeri petrol enerji tasarrufu sağlandı. Bunun ekonomik karşılığı yıllık 2.56 milyar TL olarak gerçekleşti. Sağlanan tasarruf ile yıllık 570 bin ton karbon eşdeğeri emisyonun önüne geçildi. Özel şirketlerce enerji verimliliği projeleri için güncel fiyatlar ile 2 milyar TL yatırım yapıldı.