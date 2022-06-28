DOLAR NE KADAR? Bugün 1 dolar kaç TL? 28 Haziran 2022 CANLI DOLAR KURU - SON DAKİKA

Dolar kuru bugün de en çok takip edilen ekonomik adımlar arasında yerini aldı. BDDK açıklaması ardından sert bir düşüş yaşayan dolar alış satış rakamları canlı grafik üzerinde anbean inceleniyor. Güne döviz kurunu araştırarak başlayanlar "Dolar ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. En son açıklanan FED faiz kararı sonrası yükselen kur bugün aşağı yönlü ilerliyor. Peki, 1 dolar kaç TL, ne kadar? İşte cevaplar…
DOLAR KURU SERT DÜŞTÜ!
BDDK'nın ticari kredilere yönelik yeni açıklamasıyla döviz kurlarında sert düşüşler sürüyor. Dolar/TL paritesi yüzde 4 düşerek 16,08 lira seviyesini gördü. Euro ise 17,05 seviyesine geriledi.
Altındaki düşüş yüzde 3'ü geçti
Dolardaki düşüşe bağlı olarak altın fiyatlarında da geri çekilme yaşanıyor. Gram altın 992 liradan 950 liraya kadar geriledi.
DOLAR NE KADAR, NEDEN DÜŞTÜ?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) ticari kredilere yönelik yeni bir düzenleme açıklamasıyla döviz kurlarında sert düşüşler yaşanıyor. Dolar/TL paritesinde günlük düşüş yüzde 4'ü aştı. Parite 17,07 lira seviyesinden 16,08 liraya geriledi. Euro ise 17,87 liradan 17,05 lira seviyesine düştü.
Dolar alış satış rakamlarındaki düşüşün devam etmesi bekleniyor. İşte canlı döviz kuru ile anlık durum…
1 DOLAR KAÇ TL?
1 Dolar: 16,08 TL
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