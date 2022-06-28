DOLAR NE KADAR? Bugün 1 dolar kaç TL? 28 Haziran 2022 CANLI DOLAR KURU - SON DAKİKA

Dolar kuru bugün de en çok takip edilen ekonomik adımlar arasında yerini aldı. BDDK açıklaması ardından sert bir düşüş yaşayan dolar alış satış rakamları canlı grafik üzerinde anbean inceleniyor. Güne döviz kurunu araştırarak başlayanlar "Dolar ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. En son açıklanan FED faiz kararı sonrası yükselen kur bugün aşağı yönlü ilerliyor. Peki, 1 dolar kaç TL, ne kadar? İşte cevaplar…