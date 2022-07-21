Analistler, bugün gözlerin yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yurt dışında ise ECB'nin faiz kararına çevrildiğini kaydederek, bankaların faiz kararlarıyla birlikte döviz kurlarında oynaklığın artabileceğini söyledi.

ECB'nin politika faizini en az 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, hafta başından bu yana 50 baz puanlık faiz artışı beklentisi de güçlendi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 14'te sabit bırakacağını öngörüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ile Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksi için 106,5'in destek, 107,2'nin direnç konumuna geldiğini söyledi.