Dünya Bankası’ndan enerjiye 28 milyar $

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, Türkiye'nin 2035 yılı yenilenebilir enerji hedefi doğrultusunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile enerji iletimi altyapısının dönüşümü için ihtiyaç duyulan yaklaşık 28 milyar dolarlık planın finansmanı için görüştüklerini belirtti. Lopez, bankanın Türkiye'nin deniz üstü rüzgâr enerjisi alanındaki potansiyelini değerlendirmek amacıyla hazırladığı "Türkiye için Deniz Üstü Rüzgâr Enerjisi Yol Haritası" raporunun bu alanda neler yapılabileceğini analiz ettiğini söyledi. Humberto Lopez "Dünya Bankası, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile birlikte enerji dönüşümünü desteklemek üzere gelecek yıl 750 milyon dolarlık ilk projeyi hayata geçirmek için çalışıyor. Enerji iletimi kısmı için de birkaç yıl içinde benzer miktardaki ikinci proje ile geleceğiz. Türkiye'de önemli miktarda karasal rüzgâr ve güneş enerjisi üretme kabiliyetiniz ve potansiyeliniz var" diye konuştu. Bankanın, Türkiye'nin 2035'e kadar yenilenebilir enerji kurulu gücünü 90 gigavat artırarak 120 gigavata ulaşmasını hedefleyen enerji dönüşümü planını desteklediğini vurgulayan Humberto Lopez, "Bu, güneş enerjisi, karasal ve deniz üstü rüzgâr enerjilerinden oluşacak" dedi.Dünya Bankası Türkiye Direktörü Lopez, bu doğrultuda, bankanın hazırladığı yol haritasında, Türkiye'deki deniz üstü rüzgâr enerjisinin ekonomik potansiyeli, Marmara, Karadeniz gibi bölgelerdeki potansiyel, farklı bölgelerdeki rüzgâr hızları, suyun derinliği, korunması gereken alanlar gibi tüm detayların ele alındığını belirterek, şunları kaydetti: "Tüm bunlara baktığınızda, deniz üstü rüzgâr enerjisinin ekonomisi ve bunun enerji sepetine nasıl dahil olacağı konusunda net bir görüşe sahip olacaksınız. Karada, denizde, her yerde enerji üretiminin çeşitlendirilmesi fikrine katılıyorum. Ancak bir alana veya başka bir alana koyacağınız miktar tüm bu faktörlere bağlı olacaktır." Bankanın, Türkiye'nin denizlerdeki rüzgâr enerjisinin gelişimini hedefleyen projesinin de 2035'e kadar uzanacağını düşündüğünü dile getiren Humberto Lopez, "Bu yol haritası ise projenin hayata geçirileceğinin