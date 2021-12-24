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Giriş Tarihi: 24.12.2021 14:17 Son Güncelleme: 24.12.2021 14:33

Dünya Bankası'ndan "İklim" kredisi

ÇAĞDAŞ ÇETİNDEMİR ÇAĞDAŞ ÇETİNDEMİR
Dünya Bankası’ndan İklim kredisi

Aktif durumda 32 jeotermal enerji santrali bulunan Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla yeşil kalkınma modelinde başarı hedefliyor. Şu an jeotermal enerji kapasitesi ve doğrudan kullanımda Avrupa lideri, dünyada dördüncü durumda. Yakın gelecekte ise amaç, fosil yakıtlar yerine doğaya zarar vermeyen rüzgar, güneş ve jeotermal gibi enerji kaynaklarına yoğunlaşmak.

Son olarak Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanında kullanılacak yeni bir kredi anlaşmasına imza attı. Türkiye'de jeotermal enerji kapasitesinin geliştirilmesinde özel sektör yatırımlarının desteklenmesi için Dünya Bankası'ndan temin edilen 150 milyon dolar tutarındaki krediyle jeotermal enerji yatırımları finanse edilecek.

İbrahim Öztop

İKLİM KRİTİĞİ İÇİN JEOTERMALE KREDİ

TKYB Genel Müdürü İbrahim Öztop, "İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasında yenilenebilir enerji üretim kapasitesinin artırılması kritik önem taşıyor. Yenilenebilir enerji sektörü son yıllarda Türkiye'de hızla büyüyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarının en büyük destekçilerinden biri olan bankamızın kredi portföyünün yüzde 55'ini yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleri oluşturuyor" dedi. Kredi, Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisiyle 10 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 25 yıl vadeli sağlandı.

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Dünya Bankası'ndan "İklim" kredisi
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