Dünya Bankası'ndan "İklim" kredisi

Son olarak Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanında kullanılacak yeni bir kredi anlaşmasına imza attı. Türkiye'de jeotermal enerji kapasitesinin geliştirilmesinde özel sektör yatırımlarının desteklenmesi için Dünya Bankası'ndan temin edilen 150 milyon dolar tutarındaki krediyle jeotermal enerji yatırımları finanse edilecek.

İbrahim Öztop

İKLİM KRİTİĞİ İÇİN JEOTERMALE KREDİ

TKYB Genel Müdürü İbrahim Öztop, "İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasında yenilenebilir enerji üretim kapasitesinin artırılması kritik önem taşıyor. Yenilenebilir enerji sektörü son yıllarda Türkiye'de hızla büyüyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarının en büyük destekçilerinden biri olan bankamızın kredi portföyünün yüzde 55'ini yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleri oluşturuyor" dedi. Kredi, Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisiyle 10 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 25 yıl vadeli sağlandı.