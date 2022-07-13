Dünyaca ünlü ekonomistten çarpıcı Türkiye ekonomisi yorumu grafikle geldi: Patlama yapabilir!

Uluslararası Finans Enstitüsü Baş Ekonomisti Robin Brooks, Türkiye'nin küresel ekonomide başarılı olması ve yüksek ihracat rakamları için şartların fazlasıyla var olduğunu ifade ederek, gelişmekte olan ülkeler arasında patlama yapmasının muhtemel olduğuna dikkat çekti.
Brooks, sosyal medya hesabından paylaştığı grafikle beraber Türkiye ekonomisi üzerine çarpıcı yorumlar yaptı. İşte o paylaşım:
"MAKRO İSTİKRAR SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİ PATLAMA YAPABİLİR"
Türkiye ekonomisi son 5 yılda gelişmekte olan ülkelerin hepsinden farklı olarak ihracat hacimlerinde patlama yaşadı. Küresel ekonomisde başarılı olmak için ihracatta rekabet gücü Türkiye'de fazlasıyla var. Tek gereken makro istikrar ve sonrasında Türkiye ekonomisi patlama yapabilir.
In the last 5 years, Turkey has seen a boom in export volumes unlike any other EM (red). So conditions for Turkey to do well in the global economy - most obviously huge export competitiveness - are very much there. All that's needed is macro stability and Turkey will boom... pic.twitter.com/zapyNVrSaV— Robin Brooks (@RobinBrooksIIF) July 13, 2022
250 MİLYAR DOLAR HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA 6 AYLIK HEDEFLER TUTTU
Türkiye'de ihracat, haziran ayında yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolara ulaşırken, yılın ilk 6 ayında ise 20 artarak 126 milyar dolara yaklaştı. Böylece 2022 yıl sonu için belirlenen 250 milyar dolarlık ihracat hedefi doğrultusunda 6 aylık hedefler tuttu.
BAKAN MUŞ: TÜRKİYE İTHALATINI ARTIRMADI, ARTAN İTHAL ENERJİNİN FİYATI
İthalat haziranda yüzde 30 artarak 31,6 milyar dolar, ilk 6 ayda ise yüzde 40,6 yükselişle 177,2 milyar dolar oldu. Haziran ayı rakamlarına ilişkin bilgi veren Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2022 yılının ilk altı ayının tamamında, en yüksek aylık ihracat değerine ulaştıklarını ve altıda altı yaptıklarına dikkat çekti. Haziran ayında dış ticaret hacminin, geçtiğimiz yıla göre yüzde 30 oranında artışla 55 milyar dolara yükseldiğini söyleyen Muş, şöyle devam etti:
"Haziran ayı ithalatımız ise 31,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Enerji kalemi, 8,1 milyar dolarlık pay ile bu ay da ithalatımızda önemli bir yer tuttu. Dünyada artan enerji fiyatlarının ithalat rakamlarımızdaki yansımaları devam ediyor. Enerji ithalatımız, 2022 Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 155 artarak 47,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Toplam ithalat artışımızın yaklaşık yüzde 57'si enerji ithalatından kaynaklandı. Bu ithalat artışında enerji başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki yükselişlerin etkisi açıkça görülüyor. Nitekim 2022 Ocak-Mayıs döneminde küresel enerji fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 83 artış gösterdi. Küresel emtia fiyatlarındaki artışa paralel olarak en son açıklanan verilere göre 2022 Ocak-Nisan döneminde ülkemizin ithalat birim değer endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artış gösterdi. Ancak ithalat miktar endeksimiz sadece yüzde 1,8 ile sınırlı bir artış gösterdi. Diğer taraftan, enerji ithalat birim değer endeksi aynı dönemde yüzde 190 artış gösterirken enerji ithalat miktar endeksi ise yüzde 5,3 azalış gösterdi. Yani Türkiye ithalat miktarını artırmadı. Artan, ithal enerjinin fiyatıdır."