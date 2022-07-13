Dünyaca ünlü ekonomistten çarpıcı Türkiye ekonomisi yorumu grafikle geldi: Patlama yapabilir!

"Haziran ayı ithalatımız ise 31,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Enerji kalemi, 8,1 milyar dolarlık pay ile bu ay da ithalatımızda önemli bir yer tuttu. Dünyada artan enerji fiyatlarının ithalat rakamlarımızdaki yansımaları devam ediyor. Enerji ithalatımız, 2022 Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 155 artarak 47,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Toplam ithalat artışımızın yaklaşık yüzde 57'si enerji ithalatından kaynaklandı. Bu ithalat artışında enerji başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki yükselişlerin etkisi açıkça görülüyor. Nitekim 2022 Ocak-Mayıs döneminde küresel enerji fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 83 artış gösterdi. Küresel emtia fiyatlarındaki artışa paralel olarak en son açıklanan verilere göre 2022 Ocak-Nisan döneminde ülkemizin ithalat birim değer endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artış gösterdi. Ancak ithalat miktar endeksimiz sadece yüzde 1,8 ile sınırlı bir artış gösterdi. Diğer taraftan, enerji ithalat birim değer endeksi aynı dönemde yüzde 190 artış gösterirken enerji ithalat miktar endeksi ise yüzde 5,3 azalış gösterdi. Yani Türkiye ithalat miktarını artırmadı. Artan, ithal enerjinin fiyatıdır."