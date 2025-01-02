2024’te e-Devlet Kapısı’nda 4,2 milyar işlem yapıldı

Dijital Dönüşüm Ofisinin sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, e-Devlet Kapısı'nın 2024'te milyonlarca vatandaşın hayatını kolaylaştırdığına işaret edilerek, "e-Devlet Kapısı'nda 2024'te 568 yeni hizmet açıldı, 54 yeni kurum hizmet sunmaya başladı, kullanıcı sayısı 66 milyon 753 bin 526'ya ulaştı. Tam 4 milyar 233 milyon 872 bin 467 işlem yapıldı. 2025'te de çalışmalarımızın odağına vatandaşlarımızı alarak 'Dijital Türkiye'ye öncülük etmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, e-Devlet Kapısı'nın geliştirilmesine bu yıl da devam edileceği kaydedildi.
📢 e-Devlet Kapısı 2024 yılında da milyonlarca vatandaşımızın hayatını kolaylaştırdı.— CB Dijital Dönüşüm Ofisi (@dijital) January 2, 2025
2024 yılında e-Devlet Kapısı'nda;
📈 568 yeni hizmet açıldı,
📈 54 yeni kurum hizmet sunmaya başladı,
📈 kullanıcı sayısı 66.753.526'ya ulaştı ve
📈 tam 4.233.872.467 işlem yapıldı.
2025'te de… pic.twitter.com/udvyh7nc4s