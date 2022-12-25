Ekmek zammında gramaj oyunu





Ancak bu maliyet kalemleri gerekçe gösterilerek haziran ayında ekmeğin fiyatı yine yükseltilmişti. Ayrıca yılın ilk çeyreğinde Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yüzde 70 yükselen petrol fiyatları aralıkta son bir yılın en düşük seviyesini görerek 75 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu durum özellikle akaryakıt fiyatlarında kendini hissettirdi.