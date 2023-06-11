Ekonominin yol haritası hazırlanıyor

Yenihükümetin göreve başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önderliğinde hazırlanan, Orta Vadeli Program kapsamında alınacak ekonomik tüm önlemler belirli bir takvime bağlanacak. Ekonominin yol haritası niteliğini taşıyan OVP'yle 2023-2025 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak.Programda sektörel bazlı hedeflere yer verilirken, yatırımları canlandıracak, özel sektörün öngörülebilirliğini artıracak hedefleri de içerecek. Kamu yatırımları için yeni bir planlama yapılırken, kamuda tasarruf önlemleri artacak, dar gelirliyi korumaya yönelik adımlara öncelik verilecek. Piyasaların gözü kulağı Bakan Şimşek'in atacağı adımlar ve randevu trafiğinde. Bakan Şimşek bu hafta Türkiye Bankalar Birliği üyesi bankaların genel müdürleriyle bir araya gelecek. Bu görüşmede Bakan Şimşek'in yeni dönemin ekonomi politikalarına ilişkin ayrıntıları paylaşması ve sektör temsilcilerinin önerilerini dinlemesi bekleniyor.ENFLASYONUN tek haneye düşmesi için sıkılaştırıcı para politikası uygulanacak. Gıda enflasyonunu frenlemek için maliyet düşürücü reformlar hayata geçirilecek. Tarımsal üretim planlaması öncelik kazanacak. Finansal sistem daha da güçlendirilecek. Finansal ürünlerde çeşitliliğe gidilecek. Sermaye piyasaları derinleştirilecek. Kur korumalı mevduat uygulaması kur baskısı hafifleyene kadar sürecek. Vergi oranları yeniden belirlenirken vergilerin ekonomik büyümenin yanı sıra gelir dağılımı üzerine etkisi de dikkate alınacak. Vergi, sübvansiyonlar ve miras hukuku gözden geçirilecek. İş gücü piyasası reformları ile işgücü piyasalarının esnekliği artırılacak. Kadınların ve yaşlıların işgücüne katılımı artırılacak.