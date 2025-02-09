Ekonomiye 1.4 trilyonluk yapay zeka katkısı

TÜBİTAK yetkilileri TBMM Yapay Zekâ Araştırma Komisyonu'na yaptığı "Türkiye ve Dünyada Özel Sektörün Dönüşümünü Yönlendiren Teknoloji Trendleri" başlıklı sunumda, hem Türkiye hem de dünyada yüzde 79'un üzerinde bir oranla 'Yapay zekâ ve veri işleme teknolojileri'nin en büyük etken olduğunu kaydetti. Sunuma göre, bunu yüzde 63'le "Robotik ve otomasyon sistemleri" izlerken, özel sektörün dönüşümünü yönlendiren unsurlar arasında yüzde 60'la da üçüncü sırada "Enerji üretimi, depolama ve dağıtımı" yer aldı.Sunumda, üretken yapay zekânın Türkiye'nin GSYİH'sını artırma potansiyeline de vurgu yapıldı. 10 yıl içinde üretken yapay zekânın tek başına Türkiye'nin yıllık GSYİH'sına yüzde 5 ilave katkı yapacağı öngörüsü paylaşıldı. Bu katkının 1.2 -1.4 trilyon lira- (50-60 milyar dolar) olacağına yönelik tahmin de sunumda yer aldı. Sunumda ayrıca yapay zekâ kaynaklı iş gücü üretkenlik artışıyla ilgili ise "yapay zekanın şirket düzeyinde kullanılmaya başlamasının ardından, iş gücünün yıllık yüzde 2-3 puan daha üretken hale geldiği" vurgulandı.Sunumda yapay zekanın sektörel uygulamalarına yönelik ise önde gelen yapay zeka eğilimlerinde "Akıllı şebekeler dâhil iklim değişikliği ile mücadele edilmesi, otonom araçlar, sağlık, eğitim, siber güvenlik, uzay ve finans" gibi imkânların yer aldığı ifade edildi.TÜBİTAK'ın sunumunda 2025- 2030 döneminde en hızlı büyümesi öngörülen meslekler de sıralandı. Buna göre ilk sırada Büyük Veri Uzmanlığı yer aldı. Meslekler, "Fintech mühendisliği, yapay zeka ve makine öğrenmesi, yazılım ve uygulama, güvenlik yönetimi, veri depolama, otonom ve elektrikli araç, UI VE UX tasarımcıları, nesnelerin interneti, veri analistleri ve bilim, yevops mühendisliği ve yenilenebilir enerji mühendisliği" şeklinde sıralandı.TÜBİTAK sunumunda, son 5 yılda yapay zekâ alanında verilen desteklerei lişkin bilgiler de yer aldı. Buna göre, burs ve destek programları kapsamında toplam 2 bin 935 proje ve 3 bin 271 bilim insanı ve gence 11.3 milyar lira destek sağlandı. Sunumda ayrıca, öğrenclierin bilim olimpiyatlarındaki başarısına da yer verildi. Buna göre de öğrenciler 5 yılda 58 altın, 14 gümüş, 150 bronz madalya kazandı.