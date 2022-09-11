Ekonomiye 50 milyarlık doping





KİMLER ALABİLECEK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı çalışmaya göre, kredibilitesi A grubunda bulunan ve krediye erişimi her zaman mümkün olan şirketler yakında açıklanacak KGF'nin kapsamına alınmayacak. Bu gruptaki firmalar, önceden olduğu gibi bankalara yönlendirilecek.