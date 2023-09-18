Elazığ’da petrol heyecanı

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Denizli Köy muhtarı Ali Kıratlı, içme suyu çalışması için İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. Gönderilen sondaj makinesi ile Kızıldere mevkiinde çalışma gerçekleştirildi. Çalışmada 126 metre derinlikte petrol türevi akışkan madde ile karşılaşıldı. Çıkan maddeyi gören vatandaşlar petrol olduğunu düşünüp sevinç yaşadı. Önümüzdeki hafta MTA ve TPAO'daki yetkilerin alacağı örneklerin ardından maddenin ne olduğu netlik kazanacak.
SABAH'a konuşan Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, maddenin ne olduğunun belli olmadığı belirterek, "Kızıldere mevkisinde yapılan içme suyu sondaj çalışmasında bir maddeye rastlandı. Biz de ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. MTA ve TPAO'daki yetkililere bilgi verdik, önümüzdeki hafta gelerek bölgede incelemelerde bulunup örnek alacaklar. İncelemenin ardından maddenin ne olduğu netlik kazanacak. Biz petrol olmasını umuyoruz. Gabar'daki gibi devletimize ve ekonomimize Elazığ'dan da katkı sağlamak istiyoruz" diye konuştu.
Muhtar Ali Kıratlı ise, "İl Özel İdaresi'nin çalışmasıyla sondaj vurduk. Bir tabakaya rastladık ama lav mı, petrol mü belli değil. Biz su çalışması yapıyorduk ama bulamadık. Bu madde çıkınca biz de çalışmayı durdurduk, gelip inceleyecekler, biz de heyecanla çıkacak sonucu bekliyoruz" dedi.