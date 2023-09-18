Elazığ’da petrol heyecanı

SABAH'a konuşan Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, maddenin ne olduğunun belli olmadığı belirterek, "Kızıldere mevkisinde yapılan içme suyu sondaj çalışmasında bir maddeye rastlandı. Biz de ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. MTA ve TPAO'daki yetkililere bilgi verdik, önümüzdeki hafta gelerek bölgede incelemelerde bulunup örnek alacaklar. İncelemenin ardından maddenin ne olduğu netlik kazanacak. Biz petrol olmasını umuyoruz. Gabar'daki gibi devletimize ve ekonomimize Elazığ'dan da katkı sağlamak istiyoruz" diye konuştu.