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Giriş Tarihi: 25.10.2026 12:59

Elektrik üretiminin yüzde 70,3'ü yerli kaynaklardan! Bakan Bayraktar açıkladı: Dışa bağımlılığımız yüzde 30'un altında

Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, 2026 yılı eylül ayı sonu itibarıyla 127 bin 355 megavata ulaştı. Eylül ayı sonu itibarıyla güneş enerjisinin kurulu gücü 28 bin 222 megavata yükselirken, toplam kurulu güç içerisindeki payı yüzde 22,2 oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, " Eylülde toplam elektrik üretimimizin yüzde 70,3’ünü yerli kaynaklarla karşıladık. Böylece elektrik üretiminde dışa bağımlılığımızı yüzde 30'un altına indirmiş olduk" dedi.

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DHA
Elektrik üretiminin yüzde 70,3’ü yerli kaynaklardan! Bakan Bayraktar açıkladı: Dışa bağımlılığımız yüzde 30’un altında
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Türkiye'nin toplam kurulu gücün yüzde 63,1'ine karşılık gelen 43 bin 762 megavatlık kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşurken, güneş enerjisinin kurulu güç içerisindeki payı yüzde 34,4'e yükseldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü, eylül ayı sonu itibarıyla 127 bin 355 megavata yükseldi. Bu kapasitenin 43 bin 762 megavatını yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu. Böylece yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içerisindeki payı yüzde 63,1'e yükseldi. Yerli kaynakların toplam kurulu güç içerisindeki payı yüzde 72,1 olarak gerçekleşti.

GÜNEŞ VE RÜZGARDA 43 BİN 762 MEGAVAT

Eylül ayı sonu itibarıyla güneş enerjisinin kurulu gücü 28 bin 222 megavata yükselirken, toplam kurulu güç içerisindeki payı yüzde 22,2 oldu. Rüzgar enerjisinde ise kurulu güç 15 bin 540 megavata ulaştı ve toplam kurulu güç içerisindeki payı yüzde 12,2 olarak gerçekleşti. Böylece güneş ve rüzgar enerjisinin toplam kurulu gücü 43 bin 762 megavata, toplam kurulu güç içerisindeki payı yüzde 34,4'e yükseldi.

'ELEKTRİK ÜRETİMİNDE ÇOK ÖNEMLİ BİR YERLİLİK ORANINA ULAŞTIK'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bayraktar, "Elektrik kurulu gücümüz, eylül sonu itibarıyla 127 bin 355 megavata ulaştı. Bu büyümenin merkezinde yer alan yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü de aynı dönemde 80 bin megavatın üzerine taşıyarak 80 bin 315 megavata çıkardık.

Kurulu gücümüz giderek artarken, elektrik üretiminde de çok önemli bir yerlilik oranına ulaştık. Eylülde toplam elektrik üretimimizin yüzde 70,3'ünü yerli kaynaklarla karşıladık. Böylece elektrik üretiminde dışa bağımlılığımızı yüzde 30'un altına indirmiş olduk. Halihazırda ciddi bir güce eriştiğimiz elektrik alanındaki gücümüzü daha da büyüteceğiz. Böylece, arz güvenliğimizi sağlamlaştırırken yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızı ekonomik kalkınmamızın önemli bir aracı haline getireceğiz" dedi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#ALPARSLAN BAYRAKTAR #ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI #RÜZGAR ENERJİSİ
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Elektrik üretiminin yüzde 70,3'ü yerli kaynaklardan! Bakan Bayraktar açıkladı: Dışa bağımlılığımız yüzde 30'un altında
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