Elektrikte sübvansiyon 150 milyar TL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yeni yılda elektrik faturalarında gerçek maliyetlerin yansıtılacağı bir döneme geçişin hazırlığını yapıyor. Bu kapsamda yıllık tüketimi 5 bin kilovatsaat üzerinde olanlar ile altında olanlara farklı tarifelerin uygulanması, tüketimi çok olanlara gerçek enerji maliyetlerinin yansıtılması amaçlanırken, yine düşük tüketimi olanlar için sübvansiyonların devam etmesi hedefleniyor. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, Türkiye'de enerji fiyatlarının olması gerekenin çok altında olduğunu anlatarak, bu yıl elektrik faturalarına uygulanacak sübvansiyon miktarının 150 milyar TL'ye ulaşacağını kaydetti. Türkiye'de enerji fiyatlarının olması gerekenin çok altında olduğunu anlatan Erdoğan, "Elektrik Piyasası Kanunu'nun amaçlarından birisi maliyetleri yansıtan tarife uygulamasıdır. Maalesef Kovid-19 salgını, jeopolitik risklerin artması, enflasyonla mücadele programının uygulanmak durumunda kalınması nedeniyle bu yapıda bir takım bozulmalar oldu. Şimdi o bozulmaları nihai olarak onarma süreci içerisindeyiz" diye konuştu. Öte yandan dağıtım şirketlerinin şebeke altyapısını güçlendirmek için yaptığı yatırımlara da dikkat çeken Erdoğan, şirketlerin yıllık yatırım kapasitelerinin 900 milyon dolardan 2.2 milyar dolara çıktığını anlattı. Son 10 yılda 16 milyar dolarlık yatırıma imza atıldığını aktaran Erdoğan, dağıtım sektörü ekosistemi ile 100 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi. Erdoğan, kayıp kaçak oranının da 10 yılda yüzde 18'den 11'e düştüğünü kaydetti.