Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, bakanlık olarak iç piyasalarda yaptıkları denetimlerin ciddi sonuçlar verdiğini söyledi. Turkuvaz Medya Grubu tarafından Malatya Mövenpick Hotel'de düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Ticaret Bakanı Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör'ün açılış konuşmasıyla başlayan ve Malatya Valisi Ersin Yazıcı'nın konuşmasıyla devam eden zirvede, Bakan Bolat'ı Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör özel oturumunda ağırladı.Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün moderatörlüğünde özel oturuma katılan Bolat, özellikle otomotiv sektöründe birinci ve ikinci el fiyatlarda yüzde 20 civarında gerileme olduğunu söyledi. Bakan Bolat, "Çimento ve hazır beton sektöründeki köpük kalktı. Tamâhkar, açgözlü fırsatçılara imkân vermedik" dedi. Bakan Bolat denetim çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi: "Ekiplerimiz tam saha pres çalışmalarla denetimlerini sürdürüyor. Bütün gücümüzle mücadelemiz devam ediyor, stokçulara fırsat vermeyeceğiz. Geçen yıl on binlerce denetimde 602 milyon TL ceza kestik. Biz hükümet olarak durmuyoruz, elimiz piyasanın üstünde. Gerekli durumda müdahale etmekten çekinmeyeceğiz. Her seçim döneminde fırsatçılar ortaya çıkar, özellikle soğan ve patates fiyatları üzerinden spekülasyon yaparlar. Buna imkân vermeyeceğiz." Bakan Bolat ayrıca iç piyasada fiyat artışını frenlemek için 1.5 milyar dolarlık ihracattan vazgeçtiklerine dikkat çekti.Bakan Bolat, ihracatla ilgili yaptığı değerlendirmede ise yılın ilk ayında Türkiye'nin ihracatının 2023'ün ocak ayına göre yüzde 3.6'lık artışla 20 milyar 28 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Dış ticaret verilerinin çok olumlu yönde ilerlediğini belirten Bakan Bolat, "2023'ün ikinci yarısından itibaren atağa geçtik. Aynı şekilde ithalatımızda da ağustos ayından bu yana başlayan bir gerileme var. Cari işlemler açığı hızla kapanma sürecine girdi. Ocak ayında 3-4 günlük yılbaşı tatiline rağmen 750 milyon dolar fazla verdik. İthalatımız yüzde 22'lik daralmayla 26 milyar dolara geriledi. Dış ticaret açığımızda ise yüzde 58'lik daralma oldu" dedi. Önümüzdeki dönemde bu trendin devam edeceğini söyleyen Bakan Bolat, mart ayında açıklanacak büyüme rakamlarının da dünya ortalamasının üstünde olacağını kaydetti. Bakan Bolat, "Biz bakanlık ekibi olarak, hiç şımarmadan, hızımızı azaltmadan yeni rekorlara ulaşmak için azimle ve şevkle çalışacağız" dedi.Dilek Güngör'ün Kızıldeniz'de yaşanan lojistik sıkıntısına yönelik sorusunu yanıtlayan Bakan Bolat, durumun küresel olarak lojistik maliyetlerini yükselttiğini kaydetti. Tedarik süreçlerinin 45 güne kadar çıktığını kaydeden Bolat, "Özellikle Avrupa pazarında yaşanan bu durumdan dolayı tedarik sıkıntısı artıyor. Bu süreçte pandemi döneminde rüşdünü ispat eden Türkiye öne çıkıyor. Bazı sektörlerde sipariş artışı olduğu yönünde bilgi alıyoruz. Türkiye yüksek üretim gücü, iki-üç günde teslim yapma imkanıyla önemli bir tedarik üssü konumunda" dedi. Türkiye'nin bu özelliği sayesinde yabancı yatırımcıların da ilgi odağı olduğunu söyleyen Bakan Bolat, "Son dönemde başka ülkelerden yatırım yapma konusunda çok sayıda ziyaretçi alıyoruz. Sadece bizim bakanlığımıza değil, diğer bakanlıklara da bu yönde başvuru olduğunu biliyoruz" diye konuştu.İhracatçıların kurun düşük olduğu yönündeki taleplerini de değerlendiren Bakan Bolat, kura müdahale gibi bir durumun söz konusu olmayacağını söyledi. Bolat, şu değerlendirmede bulundu: "Kur artışı yoluyla ihracatı artıracak bir ekonomi politikası izlemeyi düşünmüyoruz. Çünkü kurdaki artış anında fiyatlara yansıyor. Bu da enflasyonu artırıyor, girdi maliyetlerini yükseltiyor. İthalat yapılan ülkeler de bunu çok rahat gördükleri için fiyatlarda düşüş istiyorlar. Dolayısıyla bize bir getirisi olmuyor. Bizim amacımız kurda istikrar sağlamak. Bizim kur hedefimiz yok, piyasa dengesi içinde kur kendi değerini bulacaktır. Zaten ani yükselişler bize zarar verir."İsrail'le devam eden ticarete dair de açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, İsrail zulmüne karşı duran en güçlü ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki ticarette Türkiye'nin fazla verdiğini anlatan Bakan Bolat, İsrail'e ticaretimizde yüzde 50'ye yakın bir azalma olduğu bilgisini verdi. Aralık ayında 430 milyon dolar seviyesinde olan ticaretin ocak ayında 338 milyon dolara gerilediğini söyleyen Bakan Bolat, "Öncelikle şunu söyleyelim hiçbir devlet kuruluşumuz İsrail'le ticaret yapmıyor. Özel sektör ve yabancı sermayeli firmalarımızın ise ticareti azalan oranda devam ediyor. Çünkü onların sözleşmeleri, kontratları var. Ona uygun ilerlemeleri gerekiyor. Biz Ticaret Bakanlığı olarak İsrail'i hedef pazar ülkeler arasından çıkardık" dedi.SABAH Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, ihracatın ülke ekonomisine katkısının öneminin bilincinde, Anadolu'nun da bu başarıdaki rolünün farkında olan bir grup olarak uzun süredir il il dolaştıklarını söyledi. Güngör, "İhracatçıların sesini duyurmaya çalışıyoruz. Bugün de dünyaya kayısıyı yediren Malatya'dayız. Malatya geçen yıl yaşadığımız asrın felaketi depremin etkisine rağmen ihracatını sınırlı bir düşüşle tamamladı. 125 ülkeye ihracat yapan ilde sadece kuru kayısı ihracatından sağlanan gelir 400 milyon dolar. Bu rakamlara bir taraftan depremin yarasını sarmaya çalışırken diğer taraftan kalifiye eleman sorunu yaşarken ulaşılmasının ne derece önemli olduğunun farkındayız. Türkiye bugün 255 milyar dolar ihracat rakamını geçmişse bunda Anadolu illerinin başarısının katkısı büyük. İnşallah bu yıl da 100 bini geçen ihracatçı ordusu 375 milyar dolar hedefini geçerek, dünyada Türk bayrağını dalgalandırmaya devam edecek" şeklinde konuştu.MALATYA Valisi Ersin Yazıcı yaptığı konuşmada depremin birinci yıldönümünde hükümetin yaptığı çalışmalarla şehri önemli oranda ayağa kaldığını söyledi. Vali Yazıcı, "Şehrimizde 36.500 ağır hasarlı bina var. Şu anda 73 konteyner kentte 117 bin vatandaşımız yaşıyor. 3.150 ticari konteynerde esnafımız satış yapıyor. Şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız 7.542 köy evinin, 14.300 konutun ihalesini yaptı. Bunun 6 bini teslime hazır, 6 Şubat'ta çekilecek kuralarla sahiplerine kavuşacak ifadelerini kullandı. Şehrin çok zor günlerden geçtiğini söyleyen Vali Yazıcı "İnşallah birkaç yıla kadar Malatya, eskisinden daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Bunun için kenetlendik, inanıyoruz, başaracağız" ifadelerini kullandı.AK Parti iktidarında 21 yılda ulaştırma alanında muhteşem işler yapıldığı bilgisini paylaşan Bakan Bolat, "Türkiye'de 170 gümrük müdürlüğü, 154 gümrük kapısı var. Türkiye'nin 620 milyar dolarlık ithalat ve ihracatı bu gümrük kapılarından gelip geçiyor. Yılda 8.3 milyon konteynır, 183 milyon yolcu, 4 milyon TIR, 8.3 milyon araç geçiyor. Burada herkes görevini başarıyla yapıyor. İhracatın yüzde 2'si ithalatın da yüzde 13-14'ü fiziksel kontrolden geçiyor. Gümrük kapılarımıza yaptığımız teknolojik yatırım dünya standartlarının üstünde. Bu yıl gümrük kapılarına yatırımlarımız devam edecek" diye konuştu.T.C. Ticaret Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen İhracat Seferberliği Zirvesi'nin ana sponsorları Halk Bankası, Türk Telekom, Ziraat Bankası, co-sponsoru Papara, destek sponsorları ise Mövenpick ve Baştürk Cam oldu.