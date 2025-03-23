Emekli ikramiyeleri bugün ödenmeye başlıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli ikramiyesine ilişkin ödeme takvimini açıkladı. Buna göre Ramazan Bayramı ikramiyesi hak sahiplerine bugünden itibaren 3 bin TL olarak ödenmeye başlayacak. SSK(4a) kapsamında emekli olanlara 24, 25, 26 Mart, Bağ-Kur'dan (4b) emekli olanlara 27 Mart, Emekli Sandığı (4c) kapsamındakilere ise 28 Mart'ta ödeme yapılacak. SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17, 18 ve 19'da olanlara 24 Mart (bugün), 20, 21, 22'si olanlara 25 Mart (yarın), 23, 24, 25 ve 26'sı olanlara 26 Mart'ta ikramiyeleri ödenecek. Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanların hesabına ise nisan dönemi aylıklarıyla birlikte, 28 Mart'ta yatırılacak.

3 BİN TL ÖDENECEK

Emeklinin bayram ikramiyesinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin yasal düzenleme, CHP'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını gerekçe göstererek kürsü işgali başta olmak üzere gerçekleştirdiği engellemeler nedeniyle TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştırılamadı. SGK, bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesini içeren teklifin yasalaşmaması üzerine, emeklilere geçen yıl olduğu gibi 3 bin lira üzerinden ödeme yapacak. TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülmesi beklenen teklifin yasalaşıp Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından fark ödemesi de en kısa sürede hesaplara yatırılacak. Kaynaklar fark ödemelerinin Ramazan Bayramı sonrasına kalabileceğini bildirdi.

DUL VE YETİMLER

Dul ve yetim maaşı alanlar ise hisse oranına göre ödemelerden yararlanacak. Eşten maaş alanlara yüzde 75, emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlara yüzde 50, yetimlere ise yüzde 25 oranında ikramiye ödenecek. Ayrıca vefat eden sigortalının eşine çocuk olmaması durumunda bayram ikramiyesinin yüzde 75'i ödenecek. Çocuk olması durumunda ise yüzde 50 ödeme yapılacak. Örneğin vefat eden eşi üzerinden maaş alanlar, çocuk olmaması halinde 75 hisse oranına göre 2.000 TL alacak. Bayram ikramiyesinin 4 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin TBMM'de yasalaşmasının ardından 1000'er TL'lik farklar ise yine aynı hisse oranlarına göre hesaplanarak ödenecek.





134.5 MİLYAR TL DAĞITILACAK

16.6 milyon emekliye iki bayramda ödenecek toplam bayram ikramiyesi 134.5 milyar TL olacak. Bütçeye ek maliyeti de 28.4 milyar TL olarak hesaplandı. 2024 yılında emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 84.2 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleşti. Ramazan Bayramı'nda emeklilere 42 milyar 233 milyon TL, Kurban Bayramı'nda ise 41 milyar 998 milyon TL ikramiye verilmişti.