EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 42,35 MEMUR ZAMMI YÜZDE 41,69 OLDU

TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamını yüzde 4,98 olarak açıkladı. Bununla beraber SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 6 aylık zam oranı yüzde 42,35 olurken, bu rakam memurlar için yüzde 41,69 oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bayram ikramiyeleri hesaplara yattı. Emekliler yılda iki kez 1.100 TL bayram ikramiyesi alırken, ölüm aylığı alanlarda, pay oranı nispetinde emekli ikramiyesi aldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜZDE 133 ORANINDA ARTTI

TBMM'den geçen ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile en düşük emekli maaşı 3.500 TL oldu. Aralık ayı dikkate alındığında en düşük emekli maaşı için artış yüzde 133 oldu.

Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.686 liraya,

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise maaş 3.292 liradan 4.703 liraya çıktı.