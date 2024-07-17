EMEKLi MAAŞ FARKLARI SON DAKİKA: Zamlı ödemeler başladı! Kim ne kadar alacak? İşte hesaplama tablosu

Son dakika haberleri: En düşük emekli maaşı temmuz-ocak dönemi için 12 bin 500 TL olarak belirlendi. Emekliye zam düzenlemesi için Meclis süreci başladı. Yasal düzenleme sonrası SGK maaş farkları ödemesi için harekete geçecek. Taban maaş düzenlemesinin bütçeye 6 aylık maliyeti 33 milyar 200 milyon TL olarak hesaplandı. SSK'lının zamlı emekli maaşı ödemesi de başladı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN 500 TL
Yüzde 24,73'lük emekli zammı sonrası, kök maaşı 8020 TL'nin altında olan 1,8 milyon vatandaşın geliri 10 bin TL'de sabit kalmıştı. AK Parti kurmayları ve hükümetin yaptığı çalışma sonrası en düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL artışla 10 bin TL'den 12 bin 500 TL olarak belirlendi ve Meclis süreci başladı.
TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile 6 aylık enflasyon kesinleşti. Bu rakam doğrudan SSK, Bağ-Kur emekli zammı oldu. Ancak bu zam doğrudan kök maaşlara uygulandığından kök maaşına ek ödeme dahil 8 bin 20 TL'nin altında olan emeklilerin emekli maaşı 10 bin TL'de kaldı. Bu durumda 1,8 milyon emeklinin olduğu ifade ediliyor.
Yapılacak düzenleme 10 bin TL'nin bir miktar üzerinde maaş alan emeklileri de ilgilendirdiğinden 3,5 milyon vatandaşın gelirini artıracak.
EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ MECLİS'E SUNULDU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi ile ilgili kanun taslağı TBMM'ye sunuldu. Türkiye'nin emektarı kıymetli emeklilerimizin refahını artırmak ve sosyal haklarını genişletmek için yeni çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ömrünü ülkemizin kalkınmasına adamış tüm emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Milletimize, emeklilerimize ve kıymetli ailelerine hayırlı olsun." dedi.
Emekli ve memurun 6 aylık enflasyon hesabı ile yapılan maaş artışları doğrudan gerçekleşirken ek zam ve en düşük emekli maaşı gibi düzenlemeler için Meclis'in onayı gerekiyor. Bu nedenle kanun teklifi TBMM'ye sevk edildi.
DUL VE YETİMİN ALACAĞI DA ARTTI
En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasıyla dul ve yetimlerin alacağı rakamlarda netleşti.
NOT: Hissesi oranında aldığı maaş bu rakamlardan yüksek ise dul ve yetim, yüksek olan ödemeyi alacak.
SSK VE BAĞ-KUR'LUNUN MAAŞ FARKI OLUŞTU
SSK'lılar her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise 25-28'inde emekli maaşı ödemesini alıyor. SSK'lılar yüzde 24,73'lük zamlı maaşlarını almaya başladı. En düşük emekli maaşı düzenlemesi henüz yasalaşmadığından buradan oluşan maaş farkları emekliye daha sonra ödenecek.
SSK, Bağ-Kur emekli maaş farklarının Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından Ağustos ayı başında ödenmesi bekleniyor.
HESABA YATACAK EMEKLİ MAAŞLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de 16 milyon emekli bulunuyor. Emekliler her yıl 6 ayda bir olmak üzere zam alıyor.
Ocak döneminde yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25 zam alan emekliler temmuz döneminde 6 aylık enflasyon rakamları kadar yüzde 24,73 zam aldı. Memur emeklisi ise yüzde 8,46'lık enflasyon farkına ilaveten yüzde 10 toplu sözleşme zammı aldı. Rakamlar beraber değerlendirildiğinde memur ve memur emeklisi yüzde 19,31 zam almış oldu.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise kök maaş ve taban maaş uygulaması var. Artışlar kök maaşlara yapılıyor. Ardından yüzde 4 ek ödeme yapılıyor. Yine de maaşlar taban maaşın altında kalırsa hazine desteği ile 'Kanunda belirlenen en düşük emekli maaşı'na tamamlanıyor.
EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Emekliler maaşlarını peşin aldıkları için temmuz ayında ödenecek aylıklar zamlı olarak hesaplara yatırılacak. Ek düzenleme ödeme günlerine yetişmeyeceği için Ocak ayında olduğu gibi maaş farkları daha sonra hesaplara aktarılacak.
KİM NE KADAR ALACAK?
12 bin 500 en düşük emekli maaşı nedeniyle emeklilerin alacağı maaş farkları netleşti:
MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Memur emeklisi her ayın 1-5'i arasında emekli maaşı ödemesi alıyor. Ay başında zamlar belli olmadan önce emekli maaşı ödemesi yapıldığından memur emeklisi maaş farklarını ayrıca alacak. Ödemenin her dönem olduğu gibi ay sonunda yapılması bekleniyor.
Memur emeklisi maaş farkı tablosu ise şöyle oluştu:
Emekliye zam düzenlemesi ve yüzde 4 ek ödeme hesabına göre SSK ve Bağ-Kur'lunun alacağı maaşlar da belli oldu:
YÜZDE 4 EK ÖDEMELİ EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TABLOSU 1:
YÜZDE 4 EK ÖDEMELİ EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TABLOSU 2:
YÜZDE 4 EK ÖDEMELİ EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TABLOSU 3:
YÜZDE 4 EK ÖDEMELİ EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TABLOSU 4:
YÜZDE 4 EK ÖDEMELİ EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TABLOSU 5:
YÜZDE 4 EK ÖDEMELİ EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TABLOSU 6: