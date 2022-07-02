Milyonlarca emekli yakından ilgilendiren emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri için araştırmalar sürüyor. 4 Temmuz Pazartesi günü enflasyon oranı açıklanacak olup 6 aylık fark netleşecek ve SSK Bağkur emekli maaş zammı belli olmuş olacak. Öte yandan; Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati; 6 aylık enflasyon verisi ile kesinleşeceğini söylediği emekli zammı hakkında "Biz yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın aylıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır" ifadelerine yer verdi. Peki; 2022 SSK Bağkur En yüksek ve en düşük Emekli zammı ne kadar olur ve ne zaman açıklanır? Emekli maaşı ne kadar olacak? İşte son dakika haberinin detayları…
EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2022 SON DAKİKA
6 aylık enflasyon verisinin ardından kesinleşecek ve kamuoyu ile paylaşılacak memur ve emekli zam oranında 5 aylık fark kesinleşti. 5 aylık veriye bakıldığında en az yüzde 35 zam geleceği belirlenen emekli maaşları için son çalışmalar tamamlanıyor.
KABİNE SONRASI TEMMUZ ZAMMI KONUSU
Başkan Erdoğan en son gerçekleşen kabine sonrası önemli mesajlar verdı. Erdoğan;
Enflasyonda yaşanan ciddi yükseliş hepimizin canını sıkmıştır. Özellilkle enflasyondaki yükselişin yükünü bir müddet daha çekeceğiz. Milletimizden biraz daha sabır bekliyoruz.
Asgari ücreti artırarak, işverenlerin de omuzlarındaki yükü kaldırarak adil bir yükseliş yapmıştık. Bunun için Çalışma Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Böylece yapılan artışın istihdam herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir. İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz. Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun, hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığı altında ezilmesine müsaade etmemektir.
EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN YATACAK MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi.
BAKAN VEDAT BİLGİN'DEN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada emekli ve memura enflasyon farkının üzerinde zam yapılacağını duyurdu:
"Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler, Türkiye Devleti onların yanındadır. Enflasyon oranının üzerinde kamu çalışanlarını koruyan bir düzenleme yapacağız."
BAKAN NURETTİN NEBATİ YÜZDE 40 DEDİ!
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati; 6 aylık enflasyon verisi ile kesinleşeceğini söylediği emekli zammı hakkında "Biz yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın aylıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır" dedi.
MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI NASIL HESAPLANIR?
Türkiye'de SSK ile Bağ-Kur emeklisi maaşları her yıl Ocak ve Temmuz ayında olmak üzere; 6 aylık enflasyon rakamları kadar 2 kez zam alıyor.
Memur ve memur emeklileri ise; yılda 2 kez önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile beraber yeni toplu sözleşme zammı toplamı kadar zam alıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ücretliler dahil emekli ve memurlar başta olmak üzere enflasyon karşısındaki azalışı telafi edecek adımlar için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatı verdi.
Başkan Erdoğan, Temmuz ayında 'Enflasyon farkı' ile 2023 yılı başında da daha geniş kapsamlı düzenlemelerle vatandaşın alım gücünü artıracak adımlar atılacağını açıkladı.
5 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 35,64 OLARAK KESİNLEŞTİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak Mayıs ayı enflasyon oranını yüzde 2,98 olarak açıkladı. Bununla beraber memur zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için 5 aylık zam oranı yüzde 35,64 olarak kesinleşti.
Yani Haziran ayında enflasyon sıfır çıksa bile bu zam oranı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için belirleyici olacak.
TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası 5 aylık 'Memur enflasyon farkı' da yüzde 28,14 olarak kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklisi Ocak 2022'de yüzde 7,5 toplu sözleşme zammı almıştı.
Bu zam oranının üzerindeki enflasyon oranı, enflasyon farkı olarak maaşlara yansıtılacak. Temmuz 2021'de belirlenen toplu sözleşmeye göre; memur ve memur emeklisi Temmuz 2022'de yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak.
EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLDU MU?
Emekli maaş zamları henüz belli olmadı. 4 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkının ardından emekli maaşlarına yapılacak zam oranının kesinleşmesi bekleniyor.