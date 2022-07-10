Emekli maaşı ödeme tarihleri 2022: Zamlı Temmuz emekli maaşları ayın kaçında yatacak? SSK BAĞKUR Emekli maaşları ne kadar oldu?

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte emekli maaşı zammı da belli oldu. Bu kapsamda; "Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı da netlik kazandı. Yüzde 40'ın üzerinde zam alan emekliler zamlı maaşlarını almak için fark ödeme takvimini öğrenmek istiyor. Peki; Zamlı Temmuz emekli maaşları ayın kaçında yatacak? SSK BAĞKUR Emekli maaşları ne kadar oldu? İşte Emekli maaşı ödeme tarihleri 2022.