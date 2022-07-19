Enflasyon oranının açıklanması ile birlikte en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi. Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi Temmuz ayında zamlı emekli maaşlarını alacaklar. Bu kapsamda; "Emekli maaşı yattı mı? Bağkur Zamlı Temmuz Emekli maaşları ne zaman ödenecek?" sorularına yanıt aranırken 6 aylık netleşen enflasyon rakamlarına göre; en düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.077 liraya yükseldi. Peki; Emekli maaşı yattı mı? Bağkur Zamlı Temmuz Emekli maaşları ne zaman ödenecek?