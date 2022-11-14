Emekli promosyon kampanyaları yenilendi! İşte 2022 yılı en yüksek promosyon veren bankalar listesi

Banka promosyonları için Kasım ayında yeni döneme girildi. Birçok banka emekli promosyonları ile müşteri kazanma iştahı ile kampanya düzenliyor. Emekli promosyon kampanyaları ile rakamlar 10 bin liraya kadar çıkarken, kamuda 40 bin lirayı geçen memur promosyonları ortaya çıktı. Özel sektör çalışanları ile ilgili ise tartışmalar devam ediyor.
EMEKLİ PROMOSYONLARI İÇİN TABAN RAKAM BELLİ OLDU
Yaklaşık 14 milyon emekli maaşını aldığı bankadan promosyon alabiliyor. 3 yıllık maaş sözü verenler için ödenen promosyon ilk başlarda 550 TL ile 750 TL arasında değişiyordu. Daha sonra rekabete özel bankaların da katılmasıyla birlikte rakam her geçen gün arttı.
Bugün geldiğimiz noktada 10 bin liraya ulaşan promosyon rakamları bulunuyor. Bu rekabetin devam etmesi durumunda rakamın özellikle Ocak ayından sonra 15 bin liraya kadar da çıkması bekleniyor. Bu arada 19 banka SGK ile yeni bir sözleşme yaparak 1 Kasım'dan itibaren promosyon rakamlarında taban miktarları değiştirdi.
Buna göre promosyonun ilk başında 500 lira ile başlayan ödemeler 10 kat artarak 5 bin liraya çıkmış oldu.
Maaşı 3 bin 500 liraya kadar olanlara 3 bin,
3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500,
7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500,
10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira en az promosyon ödemesi yapılıyor.
Bu rakamlardan daha az promosyon ödenemezken bunun üstünde belirlenecek rakamlar için ise bir sınır bulunmuyor.
Daha önce promosyon sözleşmesi yapan emekliler 'cayma hakkını' kullanarak yeni rakamlardan anlaşma yapabilecek. Bu noktada eğer sözleşmeleri henüz bitmediyse kalan kısmın promosyonunu geri ödemeleri de gerekiyor.
Örneğin 3 yıl için 1500 TL promosyon alan bir emeklinin süresinin bitmesine 1 yıl kalmışsa 500 lira geri vererek yeni sözleşme yapabilecek. Sözleşme için sadece 3 yıl maaş sözü vermek yeterli olacak.
Promosyon alabilmek için ek taahhüte gerek yok. ancak bazı bankalar yüksek promosyon karşılığında ürünlerinin kullanılması, emekli müşteri getirilmesi gibi isteklerde bulunuyor. Bu yüzden anlaşma yapmadan önce bu istekleri öğrenmekte fayda var.
MEMURLAR SÖZLEŞME YENİLİYOR
Kamuda ise durum biraz daha farklı. Kamu kurumlarında bulunan promosyon heyetleri maaş alınan bankaları görüşmeye çağırmaya başladı. Bankalarla yapılan görüşmeler sonunda birçok bakanlık ve kamu kurumu promosyon miktarlarını yükseltti.
Burada 45 bin lirayı bulan rakamlar ortaya çıkıyor. Kamuda da sözleşmeler devam ediyorsa belli bir miktar para iade edildikten sonra yeni sözleşmeler yapılıyor.
ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞANLAR İÇİN MAAŞ PROMOSYONU...
Emekliler ve kamu çalışanlarının promosyonu için daha önce yapılan yasal düzenlemelere göre işlem yapılıyor. Kamu çalışanları için genelge bulunurken emekliler için de SGK ile bankalar arasında protokol imzalanıyor.
Özel sektör çalışanları için ise bir zorunluluk bulunmuyor. Özel sektör çalışanlarının promosyon alabilmesi şu anki mevzuata göre işverenlerin inisiyatifinde bulunuyor.
ÇALIŞANLARA BANKA PROMOSYONU İÇİN DÜZENLEME ŞART
Burada yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor. Ancak burada bankalar açısından da bir zorluk bulunuyor. İşçinin 3 yıl boyunca maaşını alma sözü verdikten sonra bu süre geçmeden işten ayrılması durumunda bir zorluk ortaya çıkacak.
Bu durumda uzmanlar 3 yıllık ödemenin aylık ya da üç aylık periyotlarla yapılabileceğini ve bu şekilde işten ayrılan işçinin promosyonunun da kesilebileceğini belirtiyor.
EMEKLİ PROMOSYON MİKTARLARI NE KADAR OLDU?
İşte kamu bankaları ve özel bankalar dahil en güncel emekli promosyon tutarları:
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
Emekli promosyon tutarlarını ilk güncelleyen kamu bankası Ziraat Bankası oldu. SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara;
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Hak sahiplerinden 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Halkbankemekli promosyon rakamlarında güncellemeye gitti.
Bankadan yapılan açıklamada; emekli maaş ödemelerini Halkbank aracılığı ile alanlara;
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Vakıfbank emekli promosyon tutarları güncellendi.
Emekli maaş ödemelerini Vakıfbank aracılığı ile alanlara;
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.
AKBANK
Emekli promosyon kampanyası 31 Ekim'e kadar geçerli.
Maaşa göre 4.650, 5.800, 7.000 lira promosyon ödüyor.
Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor.
Şubelerde öncelikli hizmet, tüm bankaların ATM'lerinden ayda 2 kere ücretsiz para çekme, mobil ve internet ile hafta içi ücretsiz havale-EFT, kefilsiz kredi ve indirimli faiz oranları gibi avantajlar da var.
GARANTİ BBVA
Maaşını taşıyanlara emekli promosyon kampanyası 31 Ekim'e kadar geçerli.
Maaşa göre 4.000, 5.000, 6.000 lira veriyor.
1-31 Ekim arasında ilk defa kredi kartı başvurusu onaylananlar bununla 30 Kasım'a kadar 500 lira harcama yapmaları ve en az 2 yeni otomatik fatura talimatı vermeleri halinde bin 500 lira bonus kazanabiliyor.
İnternet ve mobil şubelerden havale ve hafta içi saat 16.00'ya kadar EFT işlemlerine ücret almıyor, bakiyenin tamamını kuruşu kuruşuna çekme, mevduat ve kredilerde özel faiz imkanı sunuyor.
DENİZBANK
Denizbank Ekim ayında emekli promosyon kampanyasına bir güncelleme yapmadı.
Emeklilere maaşa göre 675, 850, 1.000 lira promosyon ödüyor.
1 otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 lira alabiliyor.
Kampanya yıl sonuna kadar devam ediyor.
Emekli olmak isteyenlere ve işletme sahibi emeklilere özel faizli kredi imkanı da sunuyor.
ING
Emekli promosyon kampanyası 31 Ekim'e kadar geçerli.
Emekli maaşı tutarına göre 4.650, 5.800, 7.000 lira veriyor.
Emekli yakınını getirenler her bir kişi için 250 lira alıyor.
En fazla 5 emekli yönlendirmesi için ödül kazanılabiliyor.
Özel faizle ve tahsis ücretsiz ihtiyaç kredisi, direkt müşteri temsilcisine ulaşma, ücretsiz tıbbi bilgi ve danışmanlık ile ambulans gibi imkanlar da bulunuyor.
İŞ BANKASI
Emekli maaşı taşıma işlemi ile promosyon kampanyası 31 Ekim'e kadar devam edecek.
Emekli maaşı tutarına göre 5.000, 6.250, 7.500 lira promosyon ödemesi yapıyor.
Emekli tanıdığını İş Bankası'na getirenlere, Pazarama'da geçerli 500 liraya varan MaxiPuan hediye ediliyor.
Maaşını taşıyan emekliler, Maximum Kart ve ek kartları için aidat ödemiyor, havale ve EFT'lerini İşCep ve İnternet Şubesi'nden ücretsiz yapabiliyor.
KUVEYT TÜRK
Emekli promosyon kampanyası 31 Ekim'e kadar geçerli.
Emekli maaşı tutarına göre 4.000, 5.000, 6.000 lira ödeme yapıyor.
Kart ile ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor.
Ortak ATM'lerden 2 kez ücretsiz para çekimi (limiti 2.000 TL), dijital kanallardan ücretsiz EFT ve havale, aidatsız kart imkanı sunuyor, mevduat hesaplarından hesap işlem ücreti almıyor.
TEB
Emekli maaşını taşıyıp 2 fatura ödeme talimatı verenlere 5.500, 6.750, 8.000 lira emekli promosyonu ödüyor.
Emekli yakınını getirenler de her bir kişi için 250, toplamda 500 lira kazanabiliyor.
Avantajlı sigorta paketleri, özel faiz oranlı kredi, çağrı merkezi, internet ve mobil şubeden ücretsiz havale ve EFT, aidatsız kart, emeklilerin öncelikli ulaşabilecekleri çağrı merkezi hattı gibi fırsatlar da bulunuyor.
TÜRKİYE FİNANS
Emekli promosyon kampanyası 31 Ekim'e kadar geçerli.
Emekli maaşına göre 3.000, 5.000, 7.000 lira veriyor.
Emekli yakınını getirenlere de her bir kişi için 250 lira ödüyor. 10 kişi için bu ödemeden yararlanılabiliyor.
Kredi kartı ile yapılacak toplamda 3.000 lira ve üzeri harcamaya 300 lira bonus kazanma imkanı sunuyor.
Maaş yatmadan 3 gün önce 1.000 liraya kadar ücretsiz para çekme fırsatı da sağlıyor. Kiralık kasa hizmetinden yüzde 50 indirimle yararlanma, şubede işlem önceliği, internet ve mobil şubede ücretsiz havale-EFT gibi imkanlar da var.
YAPI KREDİ
31 Ekim tarihine kadar sürecek kampanya ile maaşa göre 4.600, 5.750, 7.000 lira ödüyor.
60 gün içinde 2 yeni fatura ödeme talimatı verenler 200 lira ek nakit ödül kazanıyor.
Ay sonuna kredi kartı alanlar 30 Kasım'a kadar yapacakları 500 lira harcama sonrasında ek 300 lira nakit promosyon daha alabiliyor.
31 Ekim'e kadar geçerli bir başka kampanya ile de emekli yakınını bankaya getirenlere her kişi için 250 lira veriliyor.
Toplamda 10 kişi için bu imkandan yararlanılabiliyor.
YENİLEYEREK RAKAMI YÜKSELTİN
Promosyon almak için 3 yıllık taahhüt şartını tamamlayanlar bu kampanyaları inceleyerek bir banka ile anlaşma yapıp 10 bin lirayı bulan emekli promosyonu alabiliyor.
Ancak 2020 ve sonrasında promosyon anlaşması yapanların henüz süresi bitmedi. Özellikle 2020 yılında anlaşma yapanların aldığı promosyon rakamları bugün verilenlerin 10'da biri kadar yok.
YENİ PROMOSYON ALMAK İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER ÇOK KOLAY
500 TL'den başlayıp 1.500 TL'ye kadar çıkan promosyonları alan emekliler şimdi yüksek paraları almak istiyor. Bunun için yapılması gereken işlemler çok kolay.
FARKI ÖDE YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONUNU AL
Bu noktada sizin emekli promosyonunun aldığınız tarih çok önemli. Diyelim 2021 yılında promosyon aldınız ve size 1.500 TL ödendi.
Sizin yeniden promosyon almanız için süre 2024 yılında dolacak. Bu durumda sizin henüz 2 yıl daha beklemeniz gerekiyor. Oysa bankanız şu anda 1.500 TL'nin çok üstünde promosyon ödüyor. Bu durumda sözleşme bozmanız gerekecek.
3 yıl için söz verdiğinizden dolayı 2 yıllık promosyonu geri iade edeceksiniz. Yukarıdaki örneğe bakarsak bu emeklimiz aldığı 1.500 TL'nin 2 yıllık iadesi olan 1.000 TL'sini geri ödediğinizde artık yeniden bir anlaşma yapma hakkınız doğuyor. Böylece isterseniz aynı bankaya isterse farklı bankaya başvurarak yeni promosyonuzu yüksek ödemeyle alabileceksiniz.
BANKA TERCİHİ YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Promosyon imzasını atmadan önce kampanyaların şartlarının detaylıca okunarak karar verilmesi önemli. Kimi bankalar şartsız olarak yüksek promosyon ödemesi yapıyor. Kimileri de maaşını taşıyanlara ödemeyi artırıyor.
Bankaların bazıları da ek ürün kullananlara ya da kredi kartıyla aylık belirli tutarlarda harcama yapanlara yüksek promosyon veriyor. İstediğiniz ödemeyi almak için pek çok şartla karşılaşabilirsiniz. Bunlara dikkat edin. Şartları yerine getirip getiremeyeceğinize göre kararınızı verin, yoksa sonra üzülebilirsiniz.
EMEKLİ MAAŞI İÇİN BLOKE UYGULANAMAZ
Emekli, promosyon aldığı bankadan kredi kullanmışsa bazı bankalar emekli maaşı taşıma değişikliğine izin vermiyor. Oysa kredi ile promosyonunun bir ilgisi bulunmuyor.
Kredi borcu zamanında ödendiği sürece emekli istediği bankadan maaşını alabiliyor. Bazı bankaların da sözleşmesini bitiren emeklilere çok küçük rakamlar teklif ettikleri şikayetleri bulunuyor. Tüm şikayetler için tüketici hakem heyetlerine başvurmak mümkün.
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