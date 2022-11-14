Emekli promosyon kampanyaları yenilendi! İşte 2022 yılı en yüksek promosyon veren bankalar listesi

EMEKLİ PROMOSYONLARI İÇİN TABAN RAKAM BELLİ OLDU

Yaklaşık 14 milyon emekli maaşını aldığı bankadan promosyon alabiliyor. 3 yıllık maaş sözü verenler için ödenen promosyon ilk başlarda 550 TL ile 750 TL arasında değişiyordu. Daha sonra rekabete özel bankaların da katılmasıyla birlikte rakam her geçen gün arttı.

Bugün geldiğimiz noktada 10 bin liraya ulaşan promosyon rakamları bulunuyor. Bu rekabetin devam etmesi durumunda rakamın özellikle Ocak ayından sonra 15 bin liraya kadar da çıkması bekleniyor. Bu arada 19 banka SGK ile yeni bir sözleşme yaparak 1 Kasım'dan itibaren promosyon rakamlarında taban miktarları değiştirdi.

Buna göre promosyonun ilk başında 500 lira ile başlayan ödemeler 10 kat artarak 5 bin liraya çıkmış oldu.