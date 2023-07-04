Emekli ve memur zammı bugün netleşiyor

Emekli ve memurun beklediği enflasyon rakamları bugün açıklanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine toplantısında memur ve emekliye kademeli zammı da içeren torba teklife ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı. Yapılan çalışma enflasyonla birlikte paylaşılacak. Bakan Işıkhan, bugün açıklanacak 6 aylık enflasyona göre memur ve emeklilerin zam oranının netleşeceğini belirterek, "Meclis tatile girmeden temmuz ayında torba yasayı çıkarma çalışmamız sürüyor. Refah ve yaşam kalitesini artırmak önceliğimiz" dedi.Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugün açıklayacağı haziran enflasyonu ile birlikte memur ve emeklilerin alacakları zamlı maaşlar da belli olacak. Hemen ardından Meclis'e gelmesi beklenen torba teklifle hem taban maaşlar hem de refah payı oranı yasalaşarak uygulamaya başlayacak. Temmuz ayında ödenecek tüm maaşlar yeni zamlarla birlikte verilecek. En düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkarken doktor, polis, öğretmen ve mühendis aylıklarına göre kademeli artış yapılacak.Yüzdelik artışlarla birlikte seyyanen zam yapılacak. Örneğin; 15 bin lira alan bir memura yüzde 25 zam verildiğinde maaşı 18 bin 750 liraya çıkarken, buna 5 bin lira seyyanen eklendiğinde de 23 bin 750 lira olur. Memurlar ayın 15'inde maaşlarını alıyor ancak en azından 1 hafta öncesinden bordroların hazırlanmış olması gerekiyor. Zamlı maaşların yatması için düzenlemenin bu hafta sonuna Meclis'ten çıkması gerekiyor. Yetişmemesi durumunda ek bordro düzenlemesi mümkün oluyor.Torba yasa teklifinde en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması, asgari ücret desteği, 6 aylık enflasyon farkı ile refah payı ve emeklilere kademeli artış düzenlemeleri yer alacak. 7 bin 500 liranın üzerinde aylık alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında kademeli artış yapılacak. 7 bin 500 lira ile 10 bin lira arasında maaş alanlar; 1. kademe, 10 ve 15 bin lira arasındaki maaş alanlar ikinci kademe, 15 bin liranın üzerinde emekli maaşı alanlar ise üçüncü kademe olarak değerlendirilecek ve buna göre seyyanen artış olacak.BAKAN Işıkhan, memur maaş düzenlemesine ilişkin, "Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Refah ve yaşam kalitesini artırmak önceliğimiz. Yoğun bir mesai harcanıyor, çok kapsamlı düşünülüyor. Kimsenin mağdur olmaması, çalışanlarımızın refahının artırılması bizimi için önemli" diye konuştu. Bakan Işıkhan, memur ve emekliye refah payı konusunda açıklamanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geleceğine işaret etti.