EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

5 aylık enflasyon oranı konuşulurken dört aylık enflasyon oranı ise yüzde 31,71 olmuştu. Bu durumda emekliler ve memurlar için ilk 5 aylık oranlar da kesinleşmiş oldu.

Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki Haziran tahminine göre bir hesaplama yapıldığında ise 6 ay sonunda endeksin 959,44"e çıkacağı böylece 6 aylık enflasyon oranının ise yüzde 39,67 olacağı hesaplanıyor.

Buna göre Merkez Bankası'nın haziran ayı enflasyon oranı beklentisi gerçekleşmesi durumunda temmuz artış oranı 39,17 olacak.