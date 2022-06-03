6 aylık veriyi bekleyen emekli maaşı zammı için 5 aylık enflasyon oranı belli oldu. Memur ve emekli maaşlarında etkili olacak mayıs ayı enflasyon oranı bu sabah TÜİK tarafından açıklandı. 4 aylık veri emeklide yüzde 31,71; memurda 31,21 olurken "SSK ve BAĞ-KUR en düşük emeli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt arıyor. Temmuz zammı 6 aylık verinin sonunda netlik kazanacak olsa da son oran rakamları masaya koydu. Peki, emekli zammı ne kadar olacak? Mayıs ayı enflasyon oranı kaç oldu? İşte emekli zammı 2022 son dakika haberleri…
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINDA SONA GELİNDİ!
Emekli ve memur zammı, kira artış oranı ve daha birçok piyasa üzerinde etkili olacak enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı. Son oranla birlikte 5 aylık veri belirlenmiş oldu. Buna göre emekli zammında son adım geldi. Peki, tahminler ne yönde?
İşte mayıs ayı enflasyon oranı ile birlikte emekli maaşı zammı son durum…
EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI İÇİN 5 AYLIK FARK KESİNLEŞTİ
5 aylık enflasyon oranı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 35,64,
5 aylık memur zammı 35,14,
5 aylık enflasyon farkı 28,14, olarak hesaplandı...
Merkez Bankası'nın yüzde 2,97'lik Haziran ayı enflasyon beklentisine göre göre;
6 aylık enflasyon oranı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 39,67
6 aylık memur zammı 39,17
6 aylık enflasyon oranı 32,17 olarak hesaplandı...
Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs 2022
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %73,50, aylık %2,98 arttı
TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre %35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %39,33 artış gerçekleşti.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Mayıs 2022
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %132,16, aylık %8,76 arttı
Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %8,76, bir önceki yılın Aralık ayına göre %51,43, bir önceki yılın aynı ayına göre %132,16 ve on iki aylık ortalamalara göre %80,38 artış gösterdi.
HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?
Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Haziran ayı için yüzde %39,33 olarak gerçekleşti.
EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
5 aylık enflasyon oranı konuşulurken dört aylık enflasyon oranı ise yüzde 31,71 olmuştu. Bu durumda emekliler ve memurlar için ilk 5 aylık oranlar da kesinleşmiş oldu.
Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki Haziran tahminine göre bir hesaplama yapıldığında ise 6 ay sonunda endeksin 959,44"e çıkacağı böylece 6 aylık enflasyon oranının ise yüzde 39,67 olacağı hesaplanıyor.
Buna göre Merkez Bankası'nın haziran ayı enflasyon oranı beklentisi gerçekleşmesi durumunda temmuz artış oranı 39,17 olacak.
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN 2'Lİ FORMÜL!
Emekli ve memur Temmuz zammı için artık son aya girilecekken, yapılacak olan zamlara ek olarak sosyal refah düzenlemesi gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hem emekli hem de memurlar için sosyal refah düzenlemeleri ile beraber ek zamların gündemde olduğunun sinyalini verdi.
EK ZAM YAPILACAK MI?
Faruk Erdem'in haberine göre ek zam konusu şöyle değerlendiriliyor:
Emekliler ve memurlar için Ocak ayında Meclis'ten çıkartılan yasalarla ek zam imkanı tanınmıştı.
Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşları 1500 TL'den 2.500 TL'ye çıkartılmıştı. Yine memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmede yüzde 5 olan zam oranları enflasyon farkı hariç 2.5 puan artırılarak yüzde 7.5 yapılmış ve enflasyon farkıyla birlikte oran yüzde 30.95 olmuştu.
Temmuz ayında da yapılacak değerlendirmeler sonrasında memur ve memur emeklilerinin yüzde 7 olan toplu sözleşme zam oranlarının artırılması gündeme gelebilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de bir taban maaş belirlemesi de söz konusu olabilecek.
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in verdiği maliyet rakamı olan 13 milyar TL'den yapılan hesaba göre en düşük maaş 3500 ile 4000 TL arasında çıktığında 2.850 TL olan en düşük emekli maaşı da bu rakamlara tamamlanmış olacak.
Memur ve memur emeklilerine 2.5 puanlık bir artış daha yapılırsa bu kez zam oranları Yüzde 41,67 olarak güncellenecek. Bu artışlar için 4 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisinden sonra bir değerlendirme yapılacak.
Bu noktada mayıs ayı enflasyon oranı sonrası Haziran ayı beklentisiyle birleştirildi ve temmuz zammı için yeni rakamlar ortaya koyuldu. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte yeni rakamlar...
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞINDA YENİ HESAPLAR
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI : 8.947 LİRA
EN DÜŞÜK SSK (2000 ÖNCESİ) EMEKLİ MAAŞI: 4.597 TL
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI: 5.969 TL
EN DÜŞÜK BAĞKUR ESNAF EMEKLİSİ MAAŞI: 4.117 TL