EMEKLi ZAMMI PAKETi SON DAKİKA: Kök maaş zammı ve ek ödeme! En düşük emekli maaşı için 13 bin TL formülü

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR? HESAPLARA KAÇ TL YATACAK?

6 aylık emekli zammı belli oluyor. Bu zam oranı emeklinin kök maaşına doğrudan uygulanıyor. Bunun üzerine yüzde 4 ilave ek ödeme yapılıyor. Son olarak bu rakam taban aylığın altında kalırsa Hazine desteği devreye giriyor.

Örneğin kök maaşı 9500 TL olan bir emekli düşünelim. Bu kişinin maaş ödemesi yüzde 4 ek ödemeyle 9880 TL. Ancak en düşük emekli maaşı 10000 TL olarak belirlendiği için Hazine desteği ile bu rakama tamamlanıyor.

6 aylık enflasyon zammının yüzde 25,86 ve en düşük emekli maaşının Temmuz ayında 13.000 TL olarak belirlendiğini varsayarsak;

Bu kişinin emekli kök maaşı önce 12.957 TL'ye ardından yüzde 4 ek ödemeyle 12.435 TL'ye yükselecek. Bu rakam da Hazine desteği ile 13.000 TL'ye tamamlanacak ve emekliye ödenecek.

NOT: Nihai rakamlar 3 Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranı sonrası kesinleşecek ve hesaba yatacak tutarlar belli olacak.

Öte yandan 6 aylık enflasyon beklentisi ve yüzde 4'lük ek ödemeyle tablo tablo emekli maaşları hesapları da şöyle oldu: