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Haberler Ekonomi Haberleri EMEKLi ZAMMI PAKETi SON DAKİKA: Kök maaş zammı ve ek ödeme! En düşük emekli maaşı için 13 bin TL formülü
Giriş Tarihi: 13.6.2024 11:43

EMEKLi ZAMMI PAKETi SON DAKİKA: Kök maaş zammı ve ek ödeme! En düşük emekli maaşı için 13 bin TL formülü

Son dakika haberi: Emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı için geri sayım başladı. Ocak döneminde SSK, Bağ-Kur ve memurlar için emekliye zam oranı yüzde 49,25'te eşitlendi. Taban aylıklar Hazine desteği ile 10 bin TL oldu. Temmuz ayının ilk 2 haftasında emekli zammı düzenlemeleri yapılacak. Öte yandan kök maaşlara emekli zammı sonrası ek ödeme hesaplanacak. Kim ne kadar alacak? İşte 10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 14.500 ve 15.000 bin TL emekli maaşı alanların yeni maaşları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
EMEKLi ZAMMI PAKETi SON DAKİKA: Kök maaş zammı ve ek ödeme! En düşük emekli maaşı için 13 bin TL formülü

Son dakika haberleri: Emekli zammı her 6 ayda bir olmak üzere enflasyon rakamlarıyla netleşiyor. Ocak ayında yüzde 49,25 zam alan SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin geliri temmuz ayında yeniden artacak. TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını duyurması sonrası refah payı hariç emekli ve memur zammı kesinleşecek.

EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ 2 KADEMELİ OLACAK

Kalıcı refah artışının anahtarını tek haneli enflasyon olarak belirleyen hükümet, 'Ücret artışı-enflasyon artışı' döngüsünden çıkmak adına piyasa öngörüleri doğrultusunda maaş artışlarına hazırlanıyor.

Enflasyon kontrol altına alındıktan ve ekonominin deprem felaketinin izlerini üstünden atmasının ardından emekliye kademeli şekilde ek zam uygulaması sürecek.

Öte yandan temmuzda 16 milyon emeklinin geliri kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesiyle artacak.

  1. 3 Temmuz 2024'te 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek.
  2. SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı belli olacak.
  3. Memur ve memur emeklisi zam oranı enflasyon farkı ve yüzde 10'luk toplu sözleşme zammı ile hesaplanacak.
  4. SSK, Bağ-Kur ve memur emelisi için maaş zammı eşitleme formülü masaya gelecek.
  5. En düşük emekli maaşı için harekete geçilecek. Yeni rakam Meclis'in onayına sunulacak.

SADECE 1 VERİ KALDI

Emekli ve memur zammı 3 Temmuz Çarşamba günü de Haziran ayı enflasyonu açıklanınca kesinleşecek. Bu rakamla beraber 16 milyon emeklinin ve 4 milyon memurun alacağı maaşlar belli olacak.

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 25,86

Merkez Bankası Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketine göre; Haziran ayı enflasyon beklentisi 2,56 olurken yine buradan hesapla Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2.340,26'ya yükselmesi bekleniyor.

REFAH PAYI HARİÇ EMEKLİYE YÜZDE 26 ZAM

Veriler gösteriyor ki Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,86 olacak. Yani kabaca enflasyonun yüzde 26 bandında olacağı hesaplanıyor.

  • 6 aylık enflasyon: Yüzde 25,86
  • SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 25,86
  • Memur enflasyon farkı: Yüzde 9,44
  • Memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
  • Memur enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 20,04

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayı enflasyon artışı yaklaşık yüzde 26, memur ve memur emeklilerinin Temmuz artışı ise yüzde 21 civarında olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2 senedir uygulanan refah payının Temmuz ayında da gündeme gelmesi bekleniyor.

Enflasyon zammına ilaveten yüzde 5-15 arasında değişen rakamlar masada bulunuyor. Enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası ekonomi yönetimi kararını verecek. Ancak öncelikli gündemde enflasyon sorunu bulunuyor.

SSK, BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI İÇİN EŞİTLEME FORMÜLÜ

Memur emeklisi de enflasyon farkı ve toplu sözleşmeye göre zam alıyor. Ocak 2024 döneminde SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57'den refah payı ile yüzde 49,25 seviyesine yükseltilerek memur emeklisi ile eşitlendi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN EN GÜÇLÜ RAKAM 13 BİN TL

Hazine desteği ile uygulanan 10 bin TL en düşük emekli maaşı da temmuz ayında artacak. 6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 26'ya göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşı 12.500-13.000 TL civarında belirlenecek.

Masadaki en güçlü rakam 13 bin TL olarak dikkat çekiyor. Enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası yeni rakam Meclis'in onayına sunulacak.

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR? HESAPLARA KAÇ TL YATACAK?

  1. 6 aylık emekli zammı belli oluyor.
  2. Bu zam oranı emeklinin kök maaşına doğrudan uygulanıyor.
  3. Bunun üzerine yüzde 4 ilave ek ödeme yapılıyor.
  4. Son olarak bu rakam taban aylığın altında kalırsa Hazine desteği devreye giriyor.

Örneğin kök maaşı 9500 TL olan bir emekli düşünelim. Bu kişinin maaş ödemesi yüzde 4 ek ödemeyle 9880 TL. Ancak en düşük emekli maaşı 10000 TL olarak belirlendiği için Hazine desteği ile bu rakama tamamlanıyor.

6 aylık enflasyon zammının yüzde 25,86 ve en düşük emekli maaşının Temmuz ayında 13.000 TL olarak belirlendiğini varsayarsak;

Bu kişinin emekli kök maaşı önce 12.957 TL'ye ardından yüzde 4 ek ödemeyle 12.435 TL'ye yükselecek. Bu rakam da Hazine desteği ile 13.000 TL'ye tamamlanacak ve emekliye ödenecek.

NOT: Nihai rakamlar 3 Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranı sonrası kesinleşecek ve hesaba yatacak tutarlar belli olacak.

Öte yandan 6 aylık enflasyon beklentisi ve yüzde 4'lük ek ödemeyle tablo tablo emekli maaşları hesapları da şöyle oldu:

EMEKLİ KÖK MAAŞ VE EK ZAMLI MAAŞ TABLOSU 1:

EMEKLİ KÖK MAAŞ VE EK ZAMLI MAAŞ TABLOSU 2:

EMEKLİ KÖK MAAŞ VE EK ZAMLI MAAŞ TABLOSU 3:

EMEKLİ KÖK MAAŞ VE EK ZAMLI MAAŞ TABLOSU 4:

EMEKLİ KÖK MAAŞ VE EK ZAMLI MAAŞ TABLOSU 5:

EMEKLİ KÖK MAAŞ VE EK ZAMLI MAAŞ TABLOSU 6:

EMEKLİ KÖK MAAŞ VE EK ZAMLI MAAŞ TABLOSU 7:

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