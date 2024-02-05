Emeklilerin zam farkı yarın yatıyor

İşçi, çiftçi, esnaf emeklisi, dul, yetim, sürekli iş göremezlik geliri alanlar zam farklarını yarın almaya başlıyor. Zam farklarını SSK emeklileri yarın sabah itibarıyla, Bağ-Kur emeklileri de çarşamba günü alacak. Yeni hesaplanan tutar ile ocak ayında ödenen tutar arasındaki fark emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak. Ocak ayı itibarıyla en düşük emekli aylığı alıp da hesabına 7.500 lira yatanlar yarın 2.500 lira da fark alacak.SSK, Bağ-Kur emeklileri Ocak 2024 itibarıyla 11.68 puan refah payıyla birlikte yüzde 49.25 zam alacak. En düşük emekli aylığı 10 bin lira oldu. Sigorta girişi 2000 öncesi en düşük işçi emekli aylığı 7 bin 616 liradan 11 bin 366 liraya çıkarken 3 bin 750 lira fark yatacak. Kök aylığı 10 bin lira olan emeklinin yeni aylığı yüzde 49.25 artışla 14 bin 925 lira, 12 bin 500 lira olanın 18 bin 656 lira, 15 bin lira olanın 22 bin 387 lira, 20 bin lira olanın 29 bin 850 lira olacak. Kök aylıklar da ilave zam sonrası yeniden hesaplandı. 6 bin 900 lira kök aylığı yeni zamla birlikte 10 bin 298 lira olacak. Yine kök aylığı 7.500 lira olanın aylığı da 11 bin 193 liraya çıkacak. Kök aylığı 10 bin lira olan bir emeklinin yeni aylığı 14 bin 925 lira olacak.