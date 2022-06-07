Emeklinin maaşı 2.500 TL artacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ek gösterge düzenlemesi milyonların yüzünü güldürdü. Kamuda ek göstergesi olmayan, 0-2200 ek göstergeli 2 milyon 800 bin çalışan ve emekli de tarihi düzenlemeden yararlanacak. Yeni memur olanların da emekli ikrâmiyesi artacak. Emeklilik planı yapanların ek gösterge düzenlemesiyle ikrâmiye artışından yararlanabilmesi için 15 Ocak 2023'ten önce emeklilik dilekçesi vermesi gerekiyor. Memur ve emekliler öncelikle enflasyon ve toplu sözleşme farkı alacak. Bu tutarın üzerine 2023 başında zam, enflasyon farkı ve 3600 ek gösterge zammı eklenecek. Bugün 2200'den 3600'e çıkartılanlardaki 1.391 liralık artış 2.500 TL'yi geçecek. Kamu çalışanlarına toplu sözleşme farkı, enflasyon farkı, ek düzenlemelerle Aralık 2022'de 3600 ek gösterge düzenlemesi çok daha fazla yansıyacak. Milyonlarca memuru ve emekliyi ilgilendiren ek göstergeye ilişkin merak edilen soruların yanıtları, maaş ve aylıklara yansımaları şöyle:Ek gösterge artışından bütün çalışanlar yararlanacak. Yardımcı hizmetler sınıfında yer alıp hiçbir ek göstergesi olmayanlara 600 ek gösterge verilecek. Yapılan düzenlemeler ortaokul, lise mezunu, iki yıllık üniversite bitirenlerin de cebine yansıyacak. Daha önceden 2 yıllık polis koleji mezunları, bekçi, uzman jandarma da yararlanacak.DÜZENLEMEDEN hem 1 Ekim 2008 tarihinden önce başlayanlar hem de yeni başlayan memurlar yararlanacak. Bu tarihten önce işe başlayanların hem emekli ikrâmiyeleri hem de emekli aylıkları artacak. Yeni başlayan memurlarda ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre emekli aylığı hesabında ek gösterge kullanılmıyor. Yeni memurlar emekli olduğunda emekli ikramiyeleri artacak.YARDIMCI hizmetler sınıfında yer alıp hiçbir ek göstergesi olmayanlara 600 ek gösterge verilecek. 30 yıl hizmet üzerinden yapılan hesaplamaya göre tazminat yansıtma oranında değişikliğe gidilmemesi durumunda çalışırken alınan maaşlar 98 TL, emekli aylığı 113 TL, ikrâmiyeler de 4.238 TL yükselecek. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkartılanların çalışırken aldığı maaşlar yaklaşık 60 lira, aylıkları 1391 TL, emekli ikrâmiyeleri de 50 bin 145 lira artacak. Lisans mezunu hemşireler, din görevlileri de bu grupta yer alıyor. Ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkanların emekli aylıkları 1.234 TL, ikrâmiyeleri de 44 bin 499 lira artacak. Öğretmenler, sağlık bilimlerinden mezun hemşireler, dini yükseköğrenim mezunu din görevlileri bu gruba giriyor. Polislerin emekli aylıkları 1.269 TL, emekli ikrâmiyeleri ise 44 bin 499 lira artacak.EMEKLİ mühendis 6861 lira aylık alırken, 4200 ek göstergeye çıkmasıyla birlikte 7164 lira aylık alacak, ikrâmiyesi de 247 bin 408 liradan 258 bin 355 liraya çıkacak. Hizmetlinin emekli aylığı 4309 liradan 4422 liraya çıkacak. Şube müdürü ve ilçe müdürlerinin emekli aylıkları 5.470 liradan 5.627 liraya, 30 yıl üzerinden hesaplanan emekli ikramiyeleri de 202 bin 909 liraya yükselecek.EK göstergesi 3000'den 3600'e çıkan çalışanların maaşları yaklaşık 100 lira, emekli aylıkları 1234 lira, ikrâmiyeleri de 44 bin 500 lira artacak. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihteki tüm emekliler ek gösterge artışından 15 Ocak'tan itibaren yararlanacak. Düzenlemeden sadece kendi alanında eğitim görenler yararlanmayacak. İşletme okuyan bir hemşire, din görevlisinin de maaşı, aylığı, ikramiyesi artacak. 3600'ün altında kalan personelin yansıtma oranlarına ilişkin görüşmeler sürerken, Meclis aşamasında da güncellemelere gidilmesi bekleniyor.GENEL müdürlerin 6400 olan göstergesi 7000'e yükseliyor. Mevcut emekli aylıkları 14 bin 217 liradan 118 lira artışla 14 bin 335 liraya, ikrâmiyeleri 300 bin 736 liradan 304 bin 974 liraya çıkacak. Genel müdür yardımcısı, daire başkanı gibi 3600 ek göstergeye tabi idarecilerin ek göstergesi 4400'e çıktığında emekli aylıkları 348 lira, emekli ikrâmiyeleri 14 bin 300 lira artacak. Yansıtma oranları, emekli kesenekleri nedeniyle ikrâmiyelerdeki artış öğretmen, polis gibi meslek gruplarından farklı oluyor. Bu durumda genel müdürün emekli ikrâmiyesinde yaklaşık 4 238 liralık bir artış yaşanacak. İl müdür yardımcısının 2200 olan ek göstergesi 2800 liraya çıktığında 5471 lira olan emekli aylığı 118 lira artışla 588 liraya, ikrâmiyesi de 197 bin 258 liradan 201 bin 496 liraya çıkacak.VALİLERİNek göstergesi 7600 liradan 8200 liraya çıkarken, vali emeklisinin aylığı 16 bin 166 lira olacak. Emekli ikrâmiyesi de 328 bin 870 liraya yükselecek. Birinci sınıf kaymakamın göstergesi emekli aylığı 10 bin 113 liradan 10 bin 789 liraya, ikrâmiyesi de 276.367 liradan 300 bin 736 liraya yükselecek. Birinci sınıf kaymakamın ikramiyesindeki artış 24 bin 360 liraya geçecek. Bakan Yardımcısının ek göstergesi 8600'e çıkacak,MEMUR ve emeklileri temmuz ayında zamlı maaş, aylık ve enflasyon farkı alacak. Zamlı maaşlarla birlikte ocak ayındaki zam, enflasyon farkı ve ek gösterge zammı eklendiğinde bugün itibarıyla emekli aylığındaki 1.300-1.400 lira olan artış 2.500 liraya ulaşacak. Böylece bu tarihte emekli olanlar daha yüksek aylık ve ikrâmiye alabilecek.