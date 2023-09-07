Emekliye ek zam ve yeni tablo! OVP ile emekli maaşı zammı için yeni hesaplar: 3. emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?

3. EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN 5.000 TL FORMÜLÜ

Bilindiği üzere her yıl emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekli ikramiyesi alıyor. Cumhuriyetin 100. yılına özel bir kereye mahsus olmak üzere ödenecek 3. bayram ikramiyesi konusunda 5.000 TL rakamı öne çıkarken, son kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek.

15,5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi dikkate alındığında bu rakamın bütçeye maliyeti 77 milyar TL'yi aşıyor.