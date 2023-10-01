Emekliye refah payı esnafa düşük prim

Meclisyeni yasama dönemine yoğun bir ekonomi ajandasıyla mesaiye başladı. Emekliye zam, birinci derecedeki bütün memurlara ek gösterge verilmesi, küçük esnaf ve tüccarın prim yükünün hafifletilmesi, ev kadınlarına sigorta desteği başta olmak üzere vatandaşın gelirini artıracak, cebine doğrudan yansıyacak yasal düzenlemeler hızlı bir şekilde yaşama geçirilecek.Çalışanların ve emeklilerin taleplerine yönelik çalışmalar devam ederken gerekli düzenlemelerin son şeklini aldıktan sonra parti gruplarının ve milletvekillerinin gündemine gelmesi öngörülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 7.500 lira üzerinde emekli aylığı alan 6 milyon emeklinin aylığına refah payı eklenmesine yönelik çalışmayı tamamlayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren emekli aylıklarında kademeli zam oranı söz konusu olacak. Emekli zammı da, 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek.Küçük esnafın emekliliği için gerekli gün sayısı 7.200'e indirilerek SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Esnafın gelirini de artıracak bu adımla emekliliği belirleyen son 1261 gün kuralı da değişecek. Hangi sigorta kolundan olursa olsun 7.200 günü tamamlayan emekli olabilecek. Ayrıca Bağ-Kur'da 5.400 gün olan kısmi emeklilik de SSK'lı çalışanlar için olduğu gibi 4500 güne inecek.Ev kadınlarının emekliliğine destek sağlanacak, emeklilik yaşı özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilecek. Ev kadınlarının emekliliğini desteklemek amacıyla isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet karşılayacak. Ev kadınları isteğe bağlı sigorta yaptırarak emeklilik hakkı kazanabildiği gibi kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek. Pasif işgücü programlarına erişim imkânları artırılacak. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanma koşulları kolaylaştırılacak. Yaşlı bakım sigortası uygulaması yaşama geçirilecek.Ev kadınlarına emeklilik desteği verilecek. Birinci derecedeki bütün memurlara ek gösterge verilecek. Küçük esnaf, tüccar 5 yıl erken emekli olacak. Kiracıyı koruma yasası gelecek. Asgari ücretli, memur, emekli zammı netleşecek. İşsizlik maaşına erişim kolaylaşacak. Emeklilik yaşı çocuk sayısına göre esnetilecek