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Giriş Tarihi: 4.11.2023

Emekliye sosyal destek projeleri geliyor

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Emekliye sosyal destek projeleri geliyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin kahve köşelerinde zaman geçirmesini kabul etmediğini belirterek, "Kültür, sağlık, sanat, eğitim, ulaşım, toplumsal yaşama katılım, sosyal düzenlemeler boyutuyla yeni adımlar atacağız. Yakın zamanda da bazı bakanlıklarımızla da protokoller yaparak, bu sosyal iyileştirmeyi gerçekleştireceğiz" dedi.
İşsizlik Sigortası Fonu'ndaki paranın 176.7 milyar liraya ulaştığını da belirten Işıkhan, bu yıl Fon'dan pasif iş gücü programlarına 19.7 milyar lira, aktif iş gücü programları kapsamında 12.3 milyar lira, istihdam teşviki için 32 milyar lira, staj desteği kapsamında ise 32 milyar lira olmak üzere toplamda 97.5 milyar lira ödeme yapıldığını aktardı.
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Emekliye sosyal destek projeleri geliyor
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