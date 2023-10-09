Emekliye zam hem ikramiye! Gözler Kabine Toplantısı’nda

Milyonlarca emekli bugün Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamaları bekliyor. Bugün toplanacak olan kabine sonrasında emekliler için bir müjde açıklanacak. Bu müjdenin hem ikramiye hem de iyileştirme olma ihtimali de var. Başkan Erdoğan, AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, "İlk kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi emeklilerimize açıklayacağız" demişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bir süredir devam eden çalışmasının kabine sonrası açıklanacağını duyurmuştu.
ÇİFT MÜJDE OLUR MU?
Yapılan açıklamalar emeklilerin tamamına verilecek bir üçüncü ikramiye ile birlikte refah payı ve iyileştirme olabileceğini ortaya koyuyor.
Daha önce Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı bürokratları değişik formüller üzerinde çalışmışlardı. Burada seyyanen artış ilave bir oransal düzeltme ve taban maaşın yükseltilmesi gibi formüller öne çıkmıştı. Ardından Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla verilecek tek seferlik ikramiye gündeme gelmişti. Bu ikramiyenin 1000 TL ile 5000 TL arasında olabileceği hatta daha da yukarıda bir rakamın belirlenebileceği de kulislerde konuşulmuştu. Burada herkese eşit ikramiye ödenebileceği gibi maaşa göre de değişen ikramiye de gündeme gelebilir. Bu ikramiyenin yüzüncü yıla özel olması ve tek seferlik ödenmesi de bekleniyor.
TAKVİM AÇIKLANABİLİR
Öte yandan ikramiye dışında yapılacak iyileştirme ile ilgili çalışmaların da neticelenmesi bekleniyor. Burada yapılacak iyileştirmenin hayata geçmesiyle ilgili takvim de netleşecek. Alınan karar ile ilgili yasal düzenleme yapıldıktan sonra TBMM'ye gönderilecek ve orada görüşüldükten sonra yasalaşma süreci başlayacak. Bu noktada yapılacak iyileştirmenin hayata geçmesiyle ilgili tarih de yasal düzenlemenin içinde yer alacak.
BÜTÇE SONRASI ÇIKAR
Yapılacak iyileştirme yasasının TBMM'de görüşülecek bütçe sonrası yasalaşması da bekleniyor. Böylece bu ay sonunda ya da Kasım ayı başında yeni yasanın çıkma ihtimali bulunuyor. İyileştirme tüm SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerini kapsayacak. Burada özellikle 7.500 TL taban maaşın altında aylığı olan emeklilerin durumu öne çıkıyor. Bu emekliler Temmuz ayında yapılan refah payı ile birlikte yüzde 25'lik zammı almalarına rağmen kök maaşlarındaki artış 7.500 TL'yi geçmediği için ellerine geçen para değişmedi. Düşük maaşlı emeklilerden başlayarak kademeli bir seyyanen ya da oransal artış yapılması da masada duruyor. Ancak özellikle 7.500 TL olan taban maaşın artırılması da söz konusu. Burada da 10 bin lira ve üzerinde bir taban maaş artışı öngörülüyor. Emekli Sandığı emeklileri de memurlara yapılan seyyanen artışın kendilerine de yapılmasını istiyor. Bu konulardaki çalışmalar da devam ediyor.