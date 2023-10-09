Emekliye zam hem ikramiye! Gözler Kabine Toplantısı’nda

Milyonlarca emekli bugün Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamaları bekliyor. Bugün toplanacak olan kabine sonrasında emekliler için bir müjde açıklanacak. Bu müjdenin hem ikramiye hem de iyileştirme olma ihtimali de var. Başkan Erdoğan, AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, "İlk kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi emeklilerimize açıklayacağız" demişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bir süredir devam eden çalışmasının kabine sonrası açıklanacağını duyurmuştu.

ÇİFT MÜJDE OLUR MU?

Yapılan açıklamalar emeklilerin tamamına verilecek bir üçüncü ikramiye ile birlikte refah payı ve iyileştirme olabileceğini ortaya koyuyor.

Daha önce Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı bürokratları değişik formüller üzerinde çalışmışlardı. Burada seyyanen artış ilave bir oransal düzeltme ve taban maaşın yükseltilmesi gibi formüller öne çıkmıştı. Ardından Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla verilecek tek seferlik ikramiye gündeme gelmişti. Bu ikramiyenin 1000 TL ile 5000 TL arasında olabileceği hatta daha da yukarıda bir rakamın belirlenebileceği de kulislerde konuşulmuştu. Burada herkese eşit ikramiye ödenebileceği gibi maaşa göre de değişen ikramiye de gündeme gelebilir. Bu ikramiyenin yüzüncü yıla özel olması ve tek seferlik ödenmesi de bekleniyor.